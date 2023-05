Sport Insieme 2023: successo di partecipazione e gioia per la comunità di Luino

(A cura di Ivan Martinelli, assessore allo Sport di Luino)

Galleria fotografica A Luino successo per la prima edizione di “SportInsieme” 4 di 18

Nella giornata di domenica 21 maggio si è svolta, con grande partecipazione di pubblico, la festa delle associazioni sportive. Il lungolago e il viale Dante Alighieri sono stati occupati da centinaia di bambini e ragazzi che hanno potuto muoversi liberamente tra i numerosi stand dislocati su tutta l’area.

La giornata non è iniziata con i migliori auspici visto il forte vento non previsto, ma la tenacia e fiducia delle associazioni è stata premiata. Un bel sole caldo ha invitato nel pomeriggio moltissime famiglie a riversarsi sul lungolago. I bambini si sono cimentati nelle numerose attività sportive e alla fine della giornata hanno consegnato in un’urna la propria scheda personale con tutti i timbri degli sport provati.

In chiusura dell’evento, sul palco del lungolago, i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze hanno poi effettuato l’estrazione di numerosi premi messi a disposizione dal Comune e da alcune delle nostre associazioni. E’ stata una splendida giornata di sport, gioia e condivisione, a cui hanno preso parte con entusiasmo anche i volontari della Nuova Pro Loco città di Luino, allestendo un apprezzato stand gastronomico, l’Avis sezione di Luino, la Croce Rossa Italiana comitato di Luino e Valli, e, sorpresa molto apprezzata da grandi e piccini, “i giochi di Endy”, giochi di legno di una volta.

Le associazioni partecipanti cui va un sentito ringraziamento sono state: ASD Elegance Dance ART, Cai di Luino, ASD Luino 1910, Scuola Tennis Luino, AVAV Associazione Velica Alto Verbano, RDM Pianazzo, Real Luino FBC, ASD Amiche Ginnaste, ASD Arti del Drago, ASD Nuova Ritmica, ASD Pescatori Alto Verbano, Forus Italia SSD, ASD Canottieri Luino, ASD Salvataggio Sub Alto Verbano.

Sono purtroppo mancate per cause personali dei coordinatori, precedentemente comunicate e pur sostenendo pienamente l’iniziativa, il Tennis & Padel Club Luino oltre agli “Amici di Angelo” associazione dedita al tennis tavolo. Lodevole la disponibilità della scuola Danza Alessandra De Grandi la quale, pur impossibilitata a partecipare, ha voluto offrire un premio da estrarre tra i partecipanti.

Tutti i partecipanti hanno rilevato il grande interesse della nostra comunità all’evento, numerose sono state le adesioni ai corsi proposti e ai campi estivi che presto diverse associazioni allestiranno per accogliere i nostri giovani alla chiusura delle scuole.

L’evento SportInsieme è stato organizzato con grande attenzione e cura dall’ufficio Cultura e Sport cui va un grande ringraziamento, in particolare alla dottoressa Elisa Peruzzo. Un pensiero anche alla nostra Polizia Locale la quale ha garantito la sicurezza dell’evento e ha disposto le deviazioni del traffico veicolare.

Appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione. Prossimamente sarà convocata una riunione delle associazioni per definire come rendere ancora più attrattivo e interessante l’evento, con lo scopo di strutturare una festa che possa essere un punto di riferimento costante per i nostri bambini e ragazzi e per tutto il nostro mondo associativo.

La partecipazione e il lavoro di rete facilitano la costruzione della comunità educante di cui i nostri giovani hanno bisogno. La vicinanza al mondo dei giovani da parte della nostra amministrazione continua anche al di fuori del mondo sportivo e coinvolge anche altre realtà che quotidianamente lavorano e si impegnano. C’è una strettissima relazione tra gli assessorati allo sport e alle politiche sociali. Non per niente i temi di competenza delle politiche sociali, efficacemente coordinati dalla dottoressa Elena Brocchieri, hanno una trasversalità assoluta.

A tal proposito invitiamo tutti, genitori e ragazzi, alla serata di presentazione del docufilm “Futura – gli adolescenti si raccontano”, un film che vuole aprire momenti di incontro e dialogo tra adulti e adolescenti. Giovedì 25 maggio alle ore 20 presso Palazzo Verbania – Ingresso libero.

Questo bellissimo docufilm invita ad una riflessione attraverso un viaggio lungo il nostro Paese, raccogliendo le testimonianze di adolescenti tra i 15 e i 20 anni, con lo scopo di raccontare i loro sogni e le loro paure per il futuro.

Sarà presente il sociologo Stefano Laffi coautore del soggetto del film. Una proposta di ASST Settelaghi in collaborazione con Comune di Luino, Comunità Operosa, Oratorio San Luigi, Scout, associazione UTOPIA e cooperativa Lotta contro l’emarginazione (educativa di strada).