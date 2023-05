Sputa in faccia all’arbitro dopo essere stato espulso: un anno e mezzo di squalifica

Mano pesante del giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti sezione di Varese nei confronti di un giocatore delle Azalee di Gallarate.

La gara in questione è quella tra Azalee Gallarate 1980 e Busto 81, disputata a Busto Arsizio il 30 aprile scorso, campionato di Terza Categoria, girone A della provincia di Varese. Il tesserato delle Azalee Robert Oscar Diaz Soto, centrocampista classe 1987, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni dal direttore di gara al 25’ del primo tempo, ha prima offeso l’arbitro e poi, improvvisamente, ha sputato in faccia allo stesso, colpendolo. Dopo una sospensione di circa 5 minuti, l’arbitro ha fatto riprendere la gara, che si è conclusa regolarmente col punteggio di 6-2 per i padroni di casa.

Il giudice sportivo Dott. Roberto Basile, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Sig. Paolo Maltraversi e dai Rappresentanti A.I.A. Sez di Varese sig. Flavio Tettamanti, sig. Fabrizio Infantino per la Sezione di Gallarate e sig.ri Rosario Zinzi e Giorgio Ceravole per la Sezione di Busto Arsizio ha deciso di squalificare Diaz Soto per un anno e mezzo, proibendogli di giocare fino alla fine del 2025.