“Storie di libri”: a Maccagno una rassegna di incontri con le storie e con chi le scrive

La letteratura è un’arte che permette di entrare in contatto con emozioni e storie che spesso ci coinvolgono a tal punto da diventare parte integrante della nostra vita. Per questo motivo, la Pro Loco di Maccagno ha deciso di organizzare “Storie di Libri”, una rassegna di incontri con gli autori e le autrici, con l’obiettivo di dare voce a quei processi della vita che portano chi scrive a mettere nero su bianco una storia.

Il format, patrocinato dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, prevede la presentazione di libri in modo intimo e personale, per mettere a nudo la relazione tra lo scrittore e la scrittura. Il primo appuntamento si terrà giovedì 11 maggio all’Auditorium di via Valsecchi con l’attore e comico Max Cavallari, membro del famoso duo dei Fichi d’India, che presenterà il suo libro dal titolo “Non spegnere la luna” (2022, Ed. Piemme).

«Siamo davvero felici di iniziare questo viaggio nei libri con Max Cavallari, un autore di certo fuori dalle righe, che saprà far divertire il pubblico nel raccontare i retroscena del suo successo» ha detto il presidente della Pro Loco Michele Todisco.

Al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per il firma copie presso il foyer dell’Auditorium.

Durante l’incontro, inoltre, verrà presentato il Book Crossing: progetto che la Pro Loco vuole implementare in tutto il territorio maccagnese e in Veddasca, con l’allestimento di un primo punto informativo sui luoghi di scambio e raccolta libri e la possibilità di aderire e sostenere l’iniziativa.

L’incontro successivo della rassegna si terrà sabato 3 giugno, con la presentazione del libro “Greta Garbo. La divina”, ed. Bibliotheca, di Eva Anelli alla presenza dell’autrice.

La partecipazione è libera anche se è consigliata la prenotazione presso i contatti della Pro Loco di Maccagno.