Studentati e prezzi bassi, a Varese non arriva la “protesta in tenda” degli universitari

Ragazzi in tenda fuori dalle università di molte città italiane per il caro affitti, proteste che montano per due fattori: la mancanza di posti letto, e la conseguente batosta derivata dall’incontro della legge fra la domanda (alta), e l’offerta (bassa) di abitazioni. Risultato? Posti letto decentrati, in stanze singole (non appartamenti) che arrivano a 600-700 euro al mese, spesso in condizioni al limite, come il dover dividere un letto matrimoniale con uno sconosciuto. Questo a Milano.

A Varese la situazione è decisamente diversa, come spiega il delegato del rettore dell’Insubria per l’accoglienza e il diritto allo studio, professor Andrea Moriondo: «la fotografia attuale sui posti letto che riusciamo a garantire conta 96 camere singole al Collegio Cattaneo, nel polo universitario di Bizzozero, che da anni formano la base della nostra offerta riservata a studenti fuori sede e ai “visiting professor”, che si muovono con le loro famiglie».

Ma la novità del momento riguarda l’operazione annunciata l’anno scorso legata all’acquisto da parte dell’Insubria di un immobile situato in posizione strategica a Varese, in pieno centro a un passo dalle stazioni e ad un altro dalla sede di via Ravasi: è il City Hotel. La notizia riguarda il fatto che la struttura è al completo, quindi già disponibile poiché entrata in funzione alla fine febbraio.

«Col City abbiamo incrementato l’offerta per altri 65 studenti. Gli ospiti sono in camere ammobiliate di una struttura a 4 stelle che subirà alcuni restyling nel corso dell’estate, e dove sono presenti aule studio e ambienti destinati alla socializzazione», spiega il prof Moriondo. E i prezzi? Quanto costa una stanza? «La tariffa massima applicata agli ospiti di queste due strutture è di 350 euro al mese. Nel caso in cui si voglia optare anche per il vitto, i buoni pasto sono di 6 euro e 40 per il pranzo e 4 e 10 per la cena».

Il professore ricorda che l’attivazione del City hotel consente di azzerare le “code“ di studenti fuori sede che facevano domanda per il Collegio Cattaneo, che appunto negli anni scorsi arrivavano a circa 70 studenti. Per il futuro, poi c’è il progetto legato allo studentato di Biumo dove un accordo col Comune prevede la riconversione di attuali uffici comunali in 40 nuovi posti letto da destinare ai fuori sede.

La conferma degli studenti: “Situazione sotto controllo a Varese”

«L’università con gli studentati copre la richiesta di alloggi studenteschi tra l’altro anche con un prezzo decisamente basso e anche gli affitti nella zona universitaria, seppure siano cresciuti in questi anni, sono ancora comunque più bassi rispetto alle situazioni denunciate dagli studenti in questi giorni», a confermare una situazione sotto controllo è Giulia Malangone, presidente del Senato accademico studentesco dell’Insubria e vicepresidente del Consiglio degli studenti. «Prova ne è che – conferma Malangone – che anche in questi giorni di contestazioni in giro per l’Italia non abbiamo ricevuto sollecitazioni in tal senso nei nostri organi di rappresentanza».