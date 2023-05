Studenti allo stadio Franco Ossola per la giornata della legalità con Vittorio Brumotti

Tanti studenti delle scuole varesine allo stadio Franco Ossola di Varese per assistere all’incontro con Vittorio Brumotti, testimonial della legalità scelto per la seconda edizione della manifestazione di “Per non dimenticare – giornata in memoria di falcone e Borsellino”.

Brumotti, rider estroso che con la sua bicicletta ha raccontato con tanti servizi su “Striscia la notizia” andando nei quartieri difficili di molte città e scovando sacche di degrado, spaccio e malcostume, ha spiegato ai ragazzi di Varese cosa fare per essere voci e volti della legalità, con messaggi semplici e chiari.

La giornata è stata voluta per ricordare le stragi del 1992, quando furono uccisi a distanza di pochi mesi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con i loro agenti di scorta.

Il 20 maggio 2023 quindi a Varese la manifestazione per ricordare proprio i due magistrati che pagarono con la vita il loro impegno contro le mafie: gli studenti hanno potuto incontrare i magistrati e gli esponenti delle forze dell’ordine e capire il loro lavoro nel contrastare la criminalità organizzata. Nel pomeriggio, la partita della legalità con la sfida tra la Nazionale Italiana Magistrati, le Vecchie Glorie Serie A e il Varese Calcio, colorata dalla performance della Scuola di ballo “Performance Academy di Luino“

I fondi raccolti saranno da devolvere in beneficenza all’associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori e alla Fondazione Giacomo Ascoli.