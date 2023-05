Studenti del Maggiolini di Parabiago “a processo” a Busto Arsizio per il progetto sulla legalità

Un gruppo di studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Maggiolini di Parabiago in visita al Tribunale di Busto Arsizio. Insieme alle loro insegnanti questa mattina hanno seguito l’udienza di un processo per una rapina in una pizzeria di Gallarate commessa lo scorso anno e sono stati accolti e salutati, oltre che dal collegio giudicante e dal pm Stefania Brusa, anche dal presidente del Tribunale Miro Santangelo.

Le insegnanti hanno spiegato che la visita fa parte di un progetto sulla legalità e che l’obiettivo è duplice: da un lato mostrare come funziona un’aula di tribunale e quali sono gli attori che partecipano alla fase dibattimentale e dall’altro accendere in loro la curiosità per una carriera universitaria indirizzata verso la giurisprudenza.

Sempre quest’anno il progetto legalità della scuola ha permesso a gruppi di studenti di visitare il carcere Beccaria (per i minori) e quello di Bollate, hanno incontrato il sostituto procuratore Martina Melita e assistito ad un incontro tra il figlio di una vittima del terrorismo delle Brigate Rosse ed un ex-brigatista.