Su Cms il sindaco di Cassano tira dritto: al posto di Rolandi arriva Maida

«Faccio un sentito ed un sincero ringraziamento all’Amministratore di CMS Paolo Rolandi per la collaborazione la professionalità e la passione dimostrata in questi anni di lavoro a servizio della città di Cassano Magnago». Foto a tre e strette di mano, a Cassano, per sancire il passaggio di mano della guida della Cms, la società partecipata di servizi comunali della città

Sanzione definitiva di un passaggio compiuto, ma anche risposta alle polemiche suscitate nei giorni scorsi. Dalle file dell’opposizione (quella di centrosinistra, nello specifico) erano arrivate critiche per la nomina di Salvatore Maida come sostituto di Rolandi. «La nomina di Maida è politicamente inopportuna» ha attaccato Tommaso Police. Che contesta il fatto che «Maida si dimise da assessore nel 2019 in quanto il suo nome compariva nelle 700 pagine di intercettazioni che tutti abbiamo avuto modo di leggere nell’ambito dell’inchiesta “Mensa dei Poveri”», il sistema corruttivo che ruotava intorno a Nino Caianiello. A distanza di tre anni da quelle dimissioni, Maida è rientrato in amministrazione e ora passa a Cms (Maida non è stato toccato direttamente dall’inchiesta, però, va ricordato; a differenza di altri esponenti cassanesi come Paola Saporiti e l’ex assessore Bilardo).

Nel suo comunicato anche l’opposizione aveva riconosciuto meriti a Rolandi, che in ogni caso ora passa la palla.

Il sindaco Pietro Ottaviani però fa intravedere l’intenzione di coinvolgerlo in altro modo: «Il contributo che ha fornito, insieme alla sua squadra, è stato non solo indispensabile ,per tutti i progetti che ha realizzato, ma anche unico nel suo genere, in una giusta combinazione di creatività e professionalità. Esprimo a Paolo Rolandi, con profonda gratitudine, da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale, un sincero augurio di un futuro pieno d soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale. E, si intenda, questo è un arrivederci non certo un addio».

«Auguro al nuovo Amministratore di CMS, Salvatore Maida, un buon lavor atto ad ottenere risultati solidi e duraturi nell’interesse della città» ha concluso il sindaco cassanese, dando il via alla nuova fase di Cms (l’altra partecipata del Comune di Cassano è SiEco, la società di igiene urbana).