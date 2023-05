Successo della raccolta firme: Il Ponte del Sorriso ottiene la risonanza magnetica per i bambini all’ospedale Del Ponte

La raccolta firme promossa da Il Ponte del Sorriso ha riscosso un grande successo. Emanuela Crivellaro, presidente della fondazione, ha consegnato ben 27.848 firme all’assessore regionale Guido Bertolaso e al direttore generale Giovanni Pavesi, che le hanno garantito la risonanza magnetica al Del Ponte.

Durante l’incontro, Crivellaro ha condiviso alcune tematiche sull’assistenza pediatrica e sui percorsi dedicati ai bambini. «Lei sfonda una porta aperta» ha commentato a caldo l’assessore. Da sempre Il Ponte del Sorriso ha sollecitato la collocazione della risonanza magnetica, come previsto dal progetto iniziale. Nel padiglione Michelangelo, infatti, è già pronta una stanza nell’area della diagnostica, appositamente costruita. Diverse volte l’Asst Settelaghi aveva inoltrato richiesta, ma la risposta di Regione Lombardia era sempre stata negativa sulla base di un conto numerico proporzionale agli abitanti, senza quindi considerare la peculiarità delle patologie, degli utenti che accedono al Del Ponte e del fatto che è un ospedale materno infantile di riferimento regionale/nazionale.

Il Ponte del Sorriso, dopo l’ultimo no di fine 2022 e in vista delle elezioni regionali di febbraio 2023, aveva avviato, a gennaio, una campagna di raccolta firme per cercare di sensibilizzare ancora una volta la Regione a rivedere la sua posizione. Un’iniziativa che questa volta ha fatto centro, grazie a quasi 28.000 cittadini che hanno detto sì alla risonanza magnetica dedicata a bambini, mamme e donne. Tantissime voci che non avrebbero potuto rimanere inascoltate e che, insieme a quelle dei sanitari e dei vertici dell’Asst hanno fatto rivalutare a Regione Lombardia l’assoluta necessità di questa strumentazione. Si aprirà finalmente per i bambini la possibilità di effettuare un esame che li spaventa molto, in un ambiente a loro adeguato, potendo così ridurre gli interventi di sedazione e anestesia, a differenza di quanto avviene adesso, con una ricaduta positiva sul benessere dei bambini.

Il ponte del sorriso, infatti curerà l’allestimento ambientato nel mondo della fantasia per consentire ai bambini di non avere paura e proponendo tecniche non farmacologiche di rilassamento. «Grazie di cuore a tutti coloro che hanno risposto al nostro appello e grazie a Regione Lombardia per averlo accolto. Non potrà che portare un grande beneficio, soprattutto ai bambini, ma anche alle mamme e alle donne ricoverate al Del Ponte» è il commento di Emanuela Crivellaro.