Successo e solidarietà al Teatro Sociale di Busto Arsizio: il festival “Canta con me” conquista il pubblico

Pienone di pubblico, sabato sera, al Teatro Sociale “Cajelli” di Busto Arsizio dove protagonista sono stati la musica e la solidarietà grazie alla prima edizione del festival “Canta con me”. L’evento ha registrato un sold out assoluto, ma grazie alla trasmissione in differita su MS Channel il prossimo 23 maggio alle 20:30, chi si è perso questa straordinaria serata potrà rivedere l’intero show che ha ricalcato il format del Festival di Sanremo.

Incasso devoluto alla Davide Onlus

Quattordici talentuosi artisti sono saliti sul palco per la gara canora, accompagnati da ospiti speciali, il tutto a beneficio dell’associazione Davide Onlus che si occupa di disagio minorile. L’incasso dell’evento è stato interamente devoluto a questa nobile causa.

Tre ore e mezza di show con un inesauribile Luca Negri

La serata è stata condotta con grande carisma da Luca Negri, affiancato dall’attrice Noemi Bertoldi e dall’artista poliedrica Annalisa Cantando. Coinvolto dall’atmosfera elettrizzante il sindaco Emanuele Antonelli ha dichiarato di sentirsi come il sindaco di Sanremo, sottolineando l’importanza di questo evento per la città: «Vorrei che diventasse un appuntamento fisso. Non so se riusciremo a portare il mare a Busto ma ci proveremo» – ha detto.

I vincitori

La competizione ha ripercorso la storia musicale di Sanremo con grandi successi come Perdere l’amore, Ciao Amore Ciao, Almeno tu nell’Universo o la recentissima e freschissima canzone vincitrice Due Vite. A vincere, alla fine, sono stati Alessandro Origlio e Alessandro Carluccio, noti come i Dalle Alle, che hanno portato sul palco Ancora di Eduardo De Crescenzo (Sanremo 1981). Il primo premio ad essere assegnato è stato quello della stampa, consegnato da Daniela Bramati, e sul palco è salita anche Paola, la moglie di Walter Maestri. La vincitrice del premio della stampa, dedicato a Walter Maestri, è stata Lara Puglisi che ha emozionato tutti con la sua straordinaria voce cantando Oggi sono io di Alex Britti. A seguire, è stato assegnato il premio della criticadedicato ad Emilio Castiglioni a Irene Antonazzo, che ha lasciato il pubblico senza parole con la sua performance di un brano di Tosca, Ho amato tutto.

Gli ospiti

Tra le esibizioni, sono saliti sul palco due ospiti speciali di Busto Arsizio, Chicco Gussoni e Claudia Donadoni, che hanno condiviso la loro esperienza e ricordato che anche da questa città è possibile raggiungere grandi traguardi nel mondo dello spettacolo. Momenti di intrattenimento sono stati offerti dagli “Attori per caso” e da Antonello Angiolillo. Tra un’emozione e l’altra, è salito sul palco un ospite speciale, Salvatore De Pasquale, noto come Depsa, che ha regalato a tutti un indimenticabile momento di musica di Ray Charles, eseguendo “Good Love gone bad”, brano che aveva interpretato al Festival di Sanremo nel 1990. Per spezzare la tensione dell’attesa è salito sul palco Magic Mariano (Mariano Navetta), che ha intrattenuto il pubblico con il suo spettacolo di magia, suscitando stupore e sorrisi.

I tre conduttori hanno voluto ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’evento, per poi dare spazio a Gaetano Felli, fondatore di Davide Onlus insieme all’attuale assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni. Felli ha illustrato il prezioso lavoro svolto dall’associazione e ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto.

Il ricordo di Walter ed Emilio

Tutti i cantanti in gara si sono uniti sul palco, e con voce commossa, Luca Negri ha ricordato i due amici a cui erano dedicati i premi della stampa e della critica, citando un pensiero di Sant’Agostino che ha colpito il cuore di tutti presenti. La citazione affermava che coloro che ci hanno lasciato non sono assenti, ma invisibili, con gli occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime. Quella sera, Emilio e Walter erano lì con loro.

La Città di Busto Arsizio premia i suoi talenti

La serata si è conclusa con l’importante premio “Città di Busto Arsizio”, consegnato dalla vicesindaco Manuela Maffioli. Tra i finalisti citiamo Arianna Bruno che ha cantato magistralmente Due Vite e Silvia Fusè. E come in ogni Festival di Sanremo che si rispetti, la serata si è conclusa con il bis della canzone “Ancora”, riempiendo il teatro di emozione e felicità.