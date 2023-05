Sul lago di Varese sfida di canottaggio tra il liceo Ferraris e l’Is Stein come Cambridge e Oxford

Come la classica Oxford contro Cambridge. Giovedì mattina, 18 maggio, remi in acqua sul lago presso la Canottieri Gavirate per la sfida tra il liceo Ferraris e l’Istituto Stein. Gli equipaggi delle imbarcazioni si daranno battaglia sulle distanze di 500 e 1000 metri sia uomini sia donne con la 4x e la 8+.

È la School Boat Race Challenge, un evento sportivo ideato per promuovere l’eccellenza e la competizione tra scuole.

La manifestazione, dunque, coinvolgerà equipaggi di otto atleti nel canottaggio maschile e nel canottaggio femminile, composti dai migliori talenti delle due scuole. Gli studenti, appartenenti a queste formazioni, si allenano costantemente con impegno e dedizione per raggiungere la massima forma fisica e mettere alla prova le loro abilità, anche in questa occasione, sulle acque del nostro Lago di Varese.

«Sarà un’opportunità unica per dimostrare il talento, la disciplina e lo spirito di squadra che caratterizzano queste giovani atlete e questi giovani atleti – assicurano i due dirigenti Marco Zago del Ferraris e Laura Ceresa dello Stein – Inoltre, per coinvolgere l’intera comunità scolastica, sono previste anche gare tra equipaggi di quattro studenti e quattro studentesse, che sono stati avviati a questa disciplina sportiva all’interno dei percorsi scolastici dei due istituti».

Al termine delle gare, oltre alle medaglie per tutti i partecipanti, verrà assegnato un trofeo alla scuola vincitrice, in riconoscimento dell’arduo lavoro e della determinazione dimostrati dagli atleti e dagli allenatori delle due squadre.

La School Boat Race Challenge mira a creare una tradizione duratura, ispirata dalla celebre sfida tra Cambridge e Oxford, in cui l’eccellenza sportiva si intreccia con la competizione accademica. L’evento di quest’anno segna l’inizio di un percorso che, per il prossimo anno, si sposterà presso la Canottieri Varese, contribuendo a promuovere lo spirito sportivo e il valore del canottaggio tra gli studenti di tutta la provincia.

Dopo la competizione che ha infiammato gli studenti di dieci istituti superiori coinvolti da Il Basket Siamo Noi e dalla Pallacanestro Varese sul parquet , torneo vinto dal liceo scientifico varesino con il terzo posto dello Stein, si prosegue con le sfide sportive.

L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’ISIS Stein, il Liceo Ferraris, la Canottieri Gavirate e la Canottieri Varese.

La mattinata si aprirà alle 10.00 con la cerimonia della consegna delle divise ufficiali di gara, gentilmente offerte dall’azienda DiBi, specializzata in abbigliamento tecnico per il canottaggio. A partire dalle ore 10.30 inizieranno le gare. Si sfideranno prima gli equipaggi da quattro e successivamente quelli da otto. Commentatore d’eccezione sarà Luca Broggini, speaker ufficiale della Federazione Italiano di Canottaggio.

Le squadre saranno supportate dai compagni di scuola dei due istituti che si ritroveranno lungo le rive del lago per partecipare attivamente all’evento e sperimentare l’emozione di una vera sfida.

PREMI: Trofeo “challenge” assegnato all’istituto che realizza il maggior numero di vittorie. In caso di pareggio si effettuerà la somma dei tempi realizzati in ogni gara.

Medaglia per ogni atleta partecipante

CRONOMETRAGGIO: a cura dei docenti

GIURIA: a cura dei docenti

INIZIO GARE

10.30 4x + GIG esordienti femminile Distanza 500 m

10.45 4x + GIG esordienti maschile Distanza 500 m

11.15 8+ femminile open Distanza 1000 m

11.45 8+ maschile open Distanza 1000 m

12.15 PREMIAZIONE

12.45 BUFFET