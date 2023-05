T2 verso la riapertura. Le foto delle aree rinnovate del terminal

Procedono a pieno ritmo gli ultimi lavori in vista della riapertura del T2 di Malpensa. Il 31 maggio il terminal tornerà ad essere pienamente operativo come annunciato più volte da Sea – Società Esercizi Aeroportuali, il Gruppo che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate, ed EasyJet, la compagnia che conta il maggior numero di voli sullo scalo aeroportuale.

Nelle foto pubblicate sui canali social del gruppo (qui nella galleria fotografica) è possibile osservare alcune aree del T2 praticamente pronte per tornare operative. Lo scalo è stato rinnovato e si è lavorato per renderlo più innovativo e più funzionale. Il gruppo aveva annunciato che i lavori di riqualifica, iniziati a fine 2022, aumenteranno “i servizi rivolti al passeggero attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, miglioreranno l’efficienza energetica del terminal e offriranno soluzioni tecniche per favorire aeromobili di ultima generazione. Il Terminal 2 sarà quindi più confortevole, innovativo e sostenibile”. Qui i dettagli dell’intervento

Fermo da tre anni dopo che, a causa delle limitazioni e della contrazione del traffico aereo derivate dalla pandemia, era stata disposta la chiusura per contenere i costi di gestione, il T2 sarà pienamente operativo da mercoledì 31 maggio: tornerà ad essere la “casa” di Easyjet, la compagnia low cost che ha proprio a Malpensa la sua principale base europea.

L’apertura al pubblico sarà preceduta da una cerimonia ufficiale riservata della quale Sea e EasyJet hanno svelato alcuni dettagli. Saranno presenti all’evento le principali autorità del territorio come il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Giuseppe Sala sindaco di Milano e Stefano Bellaria sindaco di Somma Lombardo (il Comune su cui insiste il terminal). Non è citato tra le presenze ma si ipotizza che all’evento istituzionale possa partecipare anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Saranno presenti inoltre Pierluigi Di Palma presidente ENAC, e i vertici delle aziende coinvolte, Johan Lundgren ceo di easyJet, Armando Brunini ceo di Sea Milan Airports.

Con la riapertura del T2 viene ripristinato anche il servizio della stazione ferroviaria dedicata, dove fanno capolinea i treni Malpensa Express da Milano e dal Canton Ticino. La riapertura del terminal è stata disposta in modo da poter operare in vista del picco della stagione estiva. Quest’estate EasyJet arriverà a basare fino a 23 aerei all’aeroporto di Milano Malpensa confermandosi il primo vettore dello scalo per capacità messa a disposizione dei propri clienti e portafoglio di rotte raggiungibili.