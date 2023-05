Tanti concerti e la rassegna bandistica, tutto pronto per “Musica in Villa” a Gazzada Schianno

Sarà l’edizione numero 46 quella di “Musica in Villa“, la manifestazione musicale che riempie le serate estive di Gazzada Schianno. Organizzata dalla Pro Loco del paese in collaborazione con il Comune, offre da sempre spettacoli di alto livello che richiamano spettatori da tutta la provincia. Si parte l’11 giugno e si conclude il 24 settembre con la rassegna bandistica, evento clou della manifestazione.

Tutti i concerti si terranno a Villa Cagnola. Il biglietto di ingresso ai singoli concerti costa 15 euro (ridotto 10 euro). Gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo.

“Musica in Villa” è dedicata a Romeo De Molli: “Un grande mecenate, un imprenditore capace e curioso del nuovo e un insostituibile sostenitore dei concerti che si sono susseguiti in 46 edizioni – si legge nell’opuscolo di presentazione – Titolare con il fratello Armando della De Molli Industrie di Sant’Alessandro a Castronno, fondata nel 1948 dal padre Giancarlo e diventata una delle più importanti realtà imprenditoriali della nostra provincia, De Molli è sempre stato vicino alla sua comunità, alimentando iniziative per la scuola, con borse di studio per i ragazzi intitolate al padre Giancarlo, e per il paese. Il suo sostegno economico come sponsor, ha consentito per decenni a “Musica in Villa” di mantenere alta la qualità dei concerti e la levatura degli interpreti”.

IL PROGRAMMA

Una serata sotto le stelle con la musica Domenica 11 Giugno sarà un’occasione speciale per gli amanti della musica classica che potranno godersi un concerto emozionante con Sott’ ‘o Vesuvio. Alle ore 21, Alessandro Bartolozzi, il direttore dell’Ensemble orchestrale “Il Mosaico”, condurrà il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile.

Un concerto inaspettato Venerdì 16 Giugno, Tomb’Otto, si terrà un concerto fuori programma dell’Ensemble Trombe FVG. L’ingresso sarà libero, offrendo così a tutti l’opportunità di godersi un’esperienza musicale unica.

Canzoni e danze Martedì 20 Giugno con il Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese, il direttore Carlo De Martini condurrà l’Orchestra del Liceo in un concerto speciale intitolato “Canzoni e danze”. L’ingresso sarà di € 5,00.

Una serata dedicata a Mozart Domenica 25 Giugno, l’orchestra I Cameristi del Verbano, con il violinista solista Giuliano Carmignola, si esibirà in un concerto dal titolo “Milano… Mozart e i Concerti per Violino”. I musicisti porteranno in scena le melodie senza tempo del grande compositore austriaco.

Un omaggio a Beethoven Domenica 2 Luglio, l’Orchestra sinfonica del Conservatorio della Svizzera italiana, diretta da Alessio Allegrini, eseguirà le musiche di R. Strauss e L. van Beethoven nel concerto “Eroica”. Sarà un’opportunità imperdibile per immergersi nelle maestose sinfonie di questi due grandi compositori.

Esplorando i nuovi linguaggi dell’orchestra jazz Domenica 9 Luglio, Felice Clemente dirigerà l’Unity Jazz Orchestra nel concerto “I Nuovi Linguaggi delle Orchestre Jazz”. Sarà un’occasione unica per apprezzare le nuove sonorità e le contaminazioni del jazz nell’ambito dell’orchestra.

Una serata con Tullio De Piscopo Sabato 15 Luglio, Tullio De Piscopo & Mediterranean Band si esibiranno in concerto. Sarà una serata ricca di ritmo e energia.

Un omaggio a Chet Baker Giovedì 20 Luglio, Mauro Brunini, trombettista di talento, ricorderà Chet Baker nel concerto “Trumpet with Strings – Remembering Chet Baker”. Saranno eseguite le melodie indimenticabili del leggendario musicista, tra cui il celebre brano “When sunny gets blue”.

Lucio Dalla e Battisti insieme Domenica 23 Luglio sarà una serata memorabile, poiché Michele Fenati si esibirà in concerto, presentando le canzoni di Lucio Dalla e Battisti. Sarà un’opportunità unica per ascoltare i grandi successi di questi due artisti italiani.

Una serata con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali Giovedì 27 Luglio, Danila Grassi dirigerà l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano nel concerto “Il Decennio della Svolta”.

Un omaggio a Walt Disney Sabato 29 Luglio, l’Orchestra classica di Alessandria, diretta da Andrea Albertini, offrirà al pubblico uno spettacolo ispirato al mondo di Walt Disney. Il concerto intitolato “Omaggi a Walt Disney – Il bambino che è in noi” sarà un’esperienza magica per tutte le età.

Un viaggio nella musica tzigana Mercoledì 2 Agosto, Budai Sándor dirigerà gli Tzigani di Budapest nel concerto “Notte Tzigana”.

Un’avventura visiva e musicale Venerdì 4 Agosto si terrà uno spettacolo fuori programma che ci condurrà dal Lago di Varese al Monterosa attraverso la magia della multivisione. Sarà un’esperienza coinvolgente che combinerà musica e immagini spettacolari.

Un concerto di chitarra plettro Sabato 5 Agosto, il Quintetto a Plettro “Giuseppe Anedda” si esibirà in un concerto dal titolo “In punta di plettro”. Saranno eseguiti brani che metteranno in risalto la bellezza e la versatilità di questo strumento.

Un concerto estivo da non perdere Sabato 12 Agosto, l’Orchestra della Svizzera Italiana offrirà al pubblico un concerto speciale intitolato “Concerto d’Estate”.

Una rassegna bandistica indimenticabile Domenica 24 Settembre, alle ore 15:30, si terrà la 27° Rassegna Bandistica . La Civica Filarmonica Morbio Inferiore, il Corpo Musicale “Santa Cecilia” Jerago e la Banda Musicale “G. Verdi” Capolago offriranno al pubblico un concerto eccezionale. L’ingresso sarà libero, permettendo a tutti di partecipare alla manifestazione conclusiva.

Questi appuntamenti musicali offrono una varietà di generi e stili, dando a tutti l’opportunità di apprezzare la bellezza della musica in diverse forme.

Scarica tutto il programma