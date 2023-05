Tanti grandi supermercati, pochi negozi di vicinato: le analisi di Ascom su Varese e le proposte per il PGT

Molti grandi supermercati ma troppo pochi negozi di vicinato rispetto a come si comportano le altre città della provincia e il capoluogo più vicino a noi per geografia, dimensioni e obiettivi per la città, Como. E’ partendo da una analisi dei dati regionali che Confcommercio Ascom Varese ha presentato le sue osservazioni e proposte per il PGT di Varese, la cui discussione è stata recentemente avviata dall’amministrazione della città.

«Questo documento va all’amministrazione comunale come indirizzo del nostro pensiero – spiega il neo presidente di Ascom Confcommercio Varese Antonio Besacchi – Pensiero che nasce dalla consultazione dei nostri soci e da una commissione la quale vede uno sviluppo della città per i prossimi anni: non vede un immediatezza che magari è cieca, bisogna guardare oltre, bisogna vedere lontano. Credo che con questa amministrazione questo passo si possa fare, perché è un’amministrazione che guarda lontano. Per questo Ascom si impegna in questa occasione proprio a essere un interlocutore privilegiato con l’amministrazione, per vedere di trovare tante piccole soluzioni che assieme possano portare questa città bellissima con questo potenziale turistico enorme a ritornare quello che è sempre stata, al centro della provincia di Varese»

«Confcommercio Ascom Varese ha depositato, entro il limite fissato dal comune del 30 aprile, le sue proposte per il futuro pgt di Varese. Si tratta di un documento articolato, 13 pagine con 8 punti di proposta – ha aggiunto Antonio Chierichetti coordinatore del team di esperti di Confcommmercio Varese – Sembrerebbe una questione estranea al commerciale, ma non è cosi: dal 2005 in Regione a livello urbanistico e dal 2010 per il commercio è stata ampliata notevolmente la facoltà d’iniziativa delle associazioni di categoria sulla pianificazione soprattutto urbanistica. Tutte le scelte che hanno un impatto sulla rete distributiva e il commercio hanno impatto su pgt: e questo è il momento buono per intervenire con le proposte».

I DATI DI VARESE COMPARATI CON LE ALTRE CITTÀ: MOLTO COMMERCIO MA MOLTE GRANDI SUPERFICI, A SCAPITO DEI PUNTI VENDITA PIÙ PICCOLI

In Varese città a giugno 2022 c’erano 8 punti di vendita di grande superficie, di cui 3 centri commerciali, per 52.300 metri quadri, di cui 14mila alimentari e 38mila non alimentari corrispondenti al 25,03% dell’intero sistema commerciale del comune; 77 medie strutture di vendita pari a 52.500 metri quadri, un terzo delle quali alimentari e due terzi non alimentari, corrispondente al 25,16% dell’intero sistema commerciale del comune; e 2000 punti vendita di vicinato di cui 375 alimentari, oltre 1500 non alimentari e 98 misti, corrispondenti al 49,81% del sistema commerciale del comune.

Un numero di realtà commerciali che porta Varese ad avere 2,65 metri quadri commerciali per abitante: molto più della media regionale (1,65) e provinciale (1,62 mq/ab) ma anche molto superiore a Busto Arsizio (1,65) e Saronno (1,87) e più di Como (2,13). Solo gallarate ha una densità commerciale superiore a Varese, con 3,20 metri quadri commerciali per abitante.

Entrando nello specifico dei dati però Varese ha, in percentuale alle altre principali città della provincia e alla vicina Como, una percentuale di grandi strutture di vendita (sopra cioè i 2500 mq.) molto superiore alle sue “colleghe” più vicine: paragonato al 25% di grandi superfici commerciali del capoluogo, Busto Arsizio non ne ha più del 10%, Como ne ha poco più del 13%, Saronno addirittura solo il 5% mentre solo Gallarate si avvicina a Varese, con poco più del 23%.

Molto più equilibrato è il rapporto tra le città per quanto riguarda la media struttura di vendita, quasi tutte intorno al 25%: varese al 25,16%, Busto Arsizio al 25,72%, Gallarate al 27,40, Como al 24,51%. Solo Saronno si stacca da queste percentuali, con un impatto della media struttura di vendita del 38,19%.

Queste percentuali fanno già intuire quale sarà nelle varie città il peso degli esercizi di vicinato: che per Como, Saronno e BustoArsizio supera o sfiora il 60% (A Como il 62,23 per cento, a Saronno il 56,4o per cento, a Busto il 63,63%) mentre solo per Varese e Gallarate la quota si attesta poco sotto il 50% (Varese 49,81 e Gallarate 49,34 %).

«E’ troppo, è poco? E’ comunque un dato che portiamo all’attenzione dell’Amministrazione e spetta a lui trarne le conseguenze – ha spiegato Giorgio De Wolf, componente esperto della commissione Ascom per il PGT di Varese, che ha realizzato l’analisi – Abbiamo cercato di dare una serie di dati sulla consistenza rispetto agli altri. Senza dati si rischia di essere interpretati come quelli che hanno antipatia per questa o quell’altra tipologia di commercio. Da questi dati invece emerge oggettivamente come la presenza di grandi stutture commerciali sia molto più alta dei nostri vicini: ha per esempio il doppio dei negozi di grande distribuzione rispetto a come e invece il 20-25% in meno di negozi di vicinato».

«Il commercio non è solo determinato dai commercianti che si affacciano sul sui vari negozi, è determinato dalle condizioni che ci sono su una città, legate all’attrazione o meno di certe realtà commerciali – sottolinea Marco Parravicini, fiduciario Ascom Varese – se vogliamo puntare a un livello qualitativo alto e con dei negozi di vicinato in un centro che possa attrarre persone a Varese, dobbiamo porre in essere le condizioni per farlo. Questo non vuol dire andare contro Internet, l’e-commerce, i centri commerciali: c’è spazio per tutti. Ma nel centro della città, per qualificarla, è determinante il commercio di vicinato, che ha bisogno di determinate caratteristiche e strutture. Come una possibilità facile di parcheggiare, per esempio: in caso contrario non facciamo che subire la concorrenza dei grandi centri commerciali che non a caso possono permettersi sempre più soldi in parcheggi per i loro clienti.

LE OTTO PROPOSTE DEI COMMERCIANTI

In base all’analisi fatta dagli esperti della commissione, Confcommercio Ascom Varese ha elaborato otto proposte da sottoporre al comune