Teatro Blu e “Terra e Laghi”, un evento a Varese per celebrare i 30 anni e dare il via al festival

Appuntamento al Salone Estense per la presentazione della XVII edizione del Festival Internazionale di teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina

Giovedì 1 giugno alle ore10.30 al Salone Estense di Varese prenderà il via la XVII edizione di “Terra e Laghi – Festival Internazionale di teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina” per la diffusione del Teatro, la valorizzazione del Territorio e la promozione di un Turismo culturale.

88 spettacoli di teatro di qualità Prosa, Family e Circo (di cui 66 nell’Insubria e 22 in Eusalp) da giugno a novembre 2023 nei luoghi più prestigiosi delle aree di confine. Un momento di incontro in cui sarà distribuito il materiale cartaceo del Festival e in cui si potrà assistere ad un frammento della nuova creazione di Teatro Blu “Città Invisibili”, un omaggio al genio della letteratura italiana Italo Calvino.

Saranno presenti alla conferenza stampa i giornali, le radio e le televisioni dell’Insubria, Sindaci e Assessori dei Comuni partecipanti e gli artisti invitati al Festival. Introdurrà la conferenza stampa l’Assessore alla cultura di Regione Lombardia.