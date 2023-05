Tennistavolo paralimpico, Elena Elli (TT Saronno) brilla in Grecia

Si è conclusa con una prestigiosa medaglia d’argento la partecipazione di Elena Elli all’ITTF Greek Para Open torneo di tennistavolo paralimpico internazionale che si è svolto ad Argostoli, sull’isola di Cefalonia. Elli malnatese tesserata per il Tennistavolo Saronno e numero 14 del ranking mondiale di classe 8, si è infatti spinta sino alla finalissima e ha perso di misura solo con la favorita, la francese Thu Kamkasomphou.

Elli ha ottenuto così il miglior risultato individuale in carriera: ad Argostoli si è prima aggiudicata il Gruppo 1 battendo per 3-0 tutte le avversarie, ovvero la francese Hautiere (numero 9 del ranking) e le due kazake Issayeva e Balziya. Arrivata così alla semifinale, la varesina si è superata infliggendo un nuovo 3-0 (11-6, 11-1, 11-5) all’altra kazaka Raushan Orynbayeva qualificandosi così per il match per il titolo. Elena è andata vicinissima all’impresa, perdendo per 3-2 contro Kamkasomphou, numero 2 al mondo (8-11, 13-11, 5-11, 11-6, 5-11).

L’argento in Grecia è il primo a livello internazionale per Elli che fino a ora aveva centrato due bronzi al Lignano Master Open (2019 e 2023) e che a squadre ha invece messo in bacheca un oro (Polonia 2020), un argento (Spagna 2020) e un bronzo (2019 sempre a Lignano). Nel torneo greco la malnatese ha disputato anche il doppio misto di classe XD20 insieme al britannico Maximilian Cooper Flint ma i due non hanno superato il gruppo delle eliminatorie.

In Grecia era presente un secondo giocatore del Tennistavolo Saronno, il 20enne Roberto Martinelli. Inserito nel gruppo 5 (anch’egli di classe 7-8) il giovane varesotto ha vinto per 3-1 contro il kazako Vaiman ma si è poi dovuto arrendere per 3-0 sia al belga Despineaux sia all’australiano Pellissier. Anche nel torneo di doppio di classe MD18, disputato insieme a Cooper Flint, il bilancio è stato di un successo (sulla coppia romeno-kazaka Nicolae-Vaiman) e di due sconfitte (contro gli austriaci Scheiber-Gardos e i polacchi Chojnowski-Grudzien).