Tifoso del Napoli aggredito da ultras del Varese, l’avvocato Toscano: “Lo difendo gratis. Devono pagare”

È un super-tifoso del Napoli Vincenzo Toscano, noto avvocato varesino originario di Salerno, e questa mattina non aveva alcuna voglia di festeggiare dopo aver visto l’intervista al tifoso napoletano aggredito, insieme ad un amico e alla famiglia, da un gruppo di ultras del Varese incappucciati mentre festeggiavano come molti altri per le vie di Varese ieri sera, giovedì.

«Sono rimasto davvero sconcertato dalla violenza di queste persone che hanno preso a pugni e bottigliate un padre di famiglia davanti ai figli. Lo difenderò gratuitamente, se lo vorrà, ma queste persone devono pagare per quello che hanno fatto» – ha commentato il legale.

Per questo ha deciso di lanciare un appello a Luigi, vittima della brutale aggressione, perchè si faccia avanti: «Sono a disposizione. Gli unici a pagare qui dovranno essere questi pseudo-tifosi e nessun altro».

Oltre all’aggressione, infatti, le cronache registrano anche scritte che inneggiano al Vesuvio su una scuola del quartiere di Bizzozero.