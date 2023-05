Torna a tormentare la figlia dopo 8 mesi di carcere, mamma stalker arrestata a Cerro Maggiore

Nonostante abbia già passato 8 mesi in carcere è tornata a tormentare la figlia e per questo è stata nuovamente arrestata. Una donna di 67 anni di Cerro Maggiore è diventata l’incubo della figlia, che tempo fa l’aveva allontanata da casa per presunti maltrattamenti sui nipotini, e delle forze dell’ordine chiamate ad intervenire, solo negli ultimi giorni, diverse volte a causa delle intemperanze della signora.

La donna, infatti, si piazza sotto la casa dalla quale è stata allontanata e suona il campanello in continuazione alla figlia. Un dispetto che si è tramutato in una vera e propria tortura che non vede una fine, nonostante i continui interventi dei Carabinieri. Il pm di turno della Procura di Busto Arsizio ha inasprito il provvedimento ma oltre questo non può fare anche perchè nemmeno gli 8 mesi di detenzione sono bastati a farla smettere.

Tutto nasce dalla decisione della figlia di non ospitarla più in casa a causa delle violenze che avrebbe perpetrato nei confronti dei nipotini. Dopo i mesi di detenzione, però, le erano stati concessi i domiciliari in Calabria ma da Cerro Maggiore non sarebbe mai andata via tornando a tormentare la donna che ha messo al mondo.

Sembra che la signora abbia dei problemi psichiatrici e che sia stata seguita in passato dai Servizi Sociali del Comune anche se le armi delle amministrazioni comunali sono abbastanza spuntate per casi come questo.