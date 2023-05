Torna “Arte in Trotto” nella Valle del Lanza con la SOMS in Mostra

DOMENICA 7 MAGGIO

Cascina Mulino del Trotto

Dalle 14.30 alle 18.00

Siete pronti??? Domenica partiamo col botto ad ARTE IN TROTTO, tra tanta bella Compagnia, esposizioni d’Arte, visite guidate alle Cave di Molera e tanta tanta Natura

Per iniziare non potevamo che avere l’onore di ospitare gli artisti dell’Associazione SOMS Insubruche ETS, con “Arte e Artisti: la SOMS in Mostra” Ad esporre saranno i bravissimi Gianni Rodenhäuser, Cristina Taiana, Judith Holstein e Francesco Molina

Vi aspettiamo per delle Domeniche non solo di Arte ma anche di divertimento e divulgazione con il Bestiario del Parco, che incanterà non solo i più piccoli e visite guidate alle Cave di Molera insieme alle nostre GEV

Non mancate!!