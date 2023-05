Torna il campo estivo per la Nursery School Acof che celebra i suoi primi 20 anni

All’orizzonte si prospetta un nuovo Summer Camp pieno di opportunità, secondo l’ormai collaudata tradizione educativa di ACOF Olga Fiorini, che nel mese di luglio riproporrà l’attesissima iniziativa estiva a carattere bilingue.

Una proposta resa possibile dall’esperienza ormai ventennale in ambito interculturale, avviata nel 2003 con l’apertura della prima scuola materna internazionale del territorio e adesso rappresentata dal percorso di The International Academy, in grado di prendere per mano i bambini dai tre anni e di condurli sino al diploma superiore, grazie a un ciclo di studi completo e coordinato (sotto la supervisione della preside Laura Papini) che vanta quale fiore all’occhiello gli innovativi licei quadriennali.

Anche i camp estivi cittadini coprono differenti fasce di età: ci sono quelli per chi frequenta la Middle School, quelli impostati per gli allievi della Primary e poi quelli destinati ai piccoli della Nursery, per tutte quelle famiglie che cercano un luogo sicuro e creativo, sperimentando un modello educativo che cerca di far assimilare i concetti base delle lingue straniere sin dalla più tenera età.

L’ormai storica realtà fondata da Mauro e Cinzia Ghisellini si distingue per la qualità dei propri spazi, per la preparazione del personale impiegato e anche per l’abilità nel proporre una serie di attività ludiche con un respiro internazionale. Storia e innovazione qui vanno di pari passo.

Sede del Summer Camp di luglio sarà la Nursery School di via Biancardi 1 a Busto Arsizio, dove i bambini dai tre anni in su potranno trascorrere settimane di divertimento, amicizia e apprendimento grazie a un programma costruito a loro misura, nel segno della cura e della positività.

Il titolo del campus 2023 è “Walking on Sunshine”, con l’intento di riassumere un’esperienza settimanale composta da giochi, canzoni, laboratori di musica e di cucina, fiabe e caccia al tesoro, percorsi motori e giochi d’acqua, nonché pranzi, merende e tempi di riposo, calibrando le giornate in base alle esigenze di ogni iscritto.

Per cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dal 3 al 28 luglio i genitori accompagneranno i loro figli in struttura dalle 8 alle 9.20 e passeranno a riprenderli, a seconda dei propri impegni, dalle 13 alle 13.30 oppure dalle 15.30 alle 18. La segreteria di The International Academy è a disposizione per raccogliere le adesioni e per fornire informazioni dettagliate sui vari aspetti organizzativi.

Da sempre l’obiettivo è offrire uno spazio d’ospitalità che sia accogliente, sicuro e stimolante per i bambini, nonché adeguato a quello di cui i genitori necessitano per gestire i loro piccoli anche durante la stagione estiva.

Nell’ambito del Nursery Camp, l’occasione si offrirà anche alle famiglie che non hanno figli iscritti alle scuole della galassia Olga Fiorini ma che vogliono iniziare a sperimentare cosa significhi seguire un percorso scolastico che, pur restando di matrice assolutamente italiana, si avvale dell’apporto di educatrici certificate per l’insegnamento della lingua inglese. Dando un valore in più all’esperienza estiva.