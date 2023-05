Toto Bulgheroni torna presidente della Pallacanestro Varese

Trentun’anni dopo – e a oltre venti da quando cedette la proprietà del club -, Antonio “Toto” Bulgheroni torna a ricoprire il ruolo di presidente della Pallacanestro Varese. Lo ha comunicato oggi – giovedì 25 maggio – il club biancorosso che ha provveduto a ridisegnare il proprio consiglio di amministrazione, anche se la nuova squadra pare tutt’ora provvisoria.

Bulgheroni, che il prossimo 25 giugno compirà ottant’anni, avrà come proprio vice Gianpaolo Perego (manager che si era avvicinato al club negli anni scorsi, quando dirigeva la Irca di Gallarate) mentre gli altri consiglieri sono Luis Scola che mantiene la carica di amministratore delegato e Mario Vernazza, manager considerato vicino allo stesso Bulgheroni.

Il precedente CdA si è dimesso in blocco – ma l’operazione era prevista – anche perché il presidente uscente Marco Vittorelli deve scontare un’inibizione di tre anni in seguito al “caso Tepic” e alla penalizzazione in classifica affibiata alla Openjobmetis nell’anno appena terminato. Vittorelli non avrebbe potuto rappresentare il club in sedi ufficiali e quindi un suo avvicendamento era previsto. Nel comunicato in cui si parla delle nuove nomine, si spiega come le figure uscenti resteranno comunque nell’orbita biancorossa: oltre a Vittorelli decadono Thomas Valentino e Giuseppe Boggio.

Il nuovo consiglio conta dunque quattro membri ma è la stessa Pallacanestro Varese a sottolineare che la nuova composizione resterà «fino a nuove disposizioni». Una frase che fa probabilmente riferimento al futuro ingresso in società del Pelligra Group che cambierà di nuovo volto al CdA.

«Tengo a ringraziare personalmente Marco Vittorelli, Giuseppe Boggio e Thomas Valentino per tutto quello che hanno fatto in questi anni per il nostro club – è la dichiarazione ufficiale firmata da Luis Scola – Lavorando al loro fianco ho potuto conoscere persone competenti ed appassionate con le quali ho instaurato un profondo rapporto di stima ed amicizia che, sono certo, continuerà in futuro».

UNA VITA NELLA PALLACANESTRO VARESE

Toto Bulgheroni è probabilmente la persona che più di tutte si identifica nella storia della Pallcanestro Varese. Figlio di un grande presidente del passato (Edoardo senior), ha vestito da giocatore la maglia della Ignis vincendo tre scudetti e una coppa dei campioni. Al termine dell’era borghi, da industriale entrò nella cordata di imprenditori che rilevò la società e poco dopo ne divenne proprietario e presidente. Questo ruolo venne ricoperto sino al 1992 quando lasciò l’incarico a Marino Zanatta e poi a Toni Cappellari, quindi ai figli Edoardo e Gianantonio. Nel 2002 cedette la proprietà alla famiglia Castiglioni. Poi, nel 2016, fu il padre nobile del trust “Il basket siamo noi” e quindi tornò consigliere di amministrazione con incarico sull’area sportiva. Ora il ritorno in sella di un inossidabile amante del basket e della Pallacanestro Varese.