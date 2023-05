Tra mostre, libri e simulazioni di volo: Sesto Calende si prepara a festeggiare l’Aeronautica

Sesto Calende si prepara per una giornata di festa, in cui la città celebrerà la sua ricca storia aeronautica. Il prossimo sabato 27 maggio, i cittadini avranno infatti l’opportunità di immergersi in un ambiente di festa e di scoprire “i tesori” della SIAI Marchetti e i progressi dell’aeronautica militare in occasione del centenario.

Le strade del centro città saranno animate da vetrine adornate con i cimeli storici della SIAI Marchetti, mentre la sala della Pro Sesto Calende ospiterà una mostra speciale dedicata ai cent’anni anni dell’aeronautica. Lungo la passeggiata in riva al fiume, saranno allestite bacheche a tema, offrendo un’esperienza suggestiva agli appassionati.

Ma l’evento clou sarà quello dell’Accademy Training ‘Alessandro Marchetti’ di Leonardo, che aprirà le sue porte al pubblico. Questa occasione unica permetterà alle persone di soddisfare la loro curiosità e conoscere da vicino lavoro svolto presso l’accademia.

Una opportunità concessa a pochi (circa 600 i posti a disposizione), con diverse persone che non hanno trovato posto cercando di accreditarsi tramite i predisposti moduli online.

In alternativa, vi sarà un’opportunità senza limiti e senza la necessità di prenotazione alla libreria Ubik di Piazza Garibaldi, dove sarà possibile incontrare autorevoli firme dell’editoria aeronautica. Nell’ambito della rassegna di firmacopie Ci mettiamo la firma, sono stati programmati tre appuntamenti lungo l’intera giornata.

Il primo “a salire sul palco” sarà Luca Granella, prestigiosa firma su rivista d’aviazione come Jp4 e Aerofan, che alle 10:30 presenterà un’opera unica nel suo genere: il primo Annuario Italiano sul Mondo dell’Elisoccorso. Il libro Italian hems book presta la dovuta attenzione a un settore, o meglio, a un servizio indispensabile per la tutela della vita dei cittadini, che sta ricevendo sempre più attenzione dai media e dagli appassionati.

Nel pomeriggio, alle 15, sarà la volta di Alberto Grampa, accompagnato dal suo editore Paolo Miana de Gli Archivi Ritrovati. Ancora una volta, Grampa stupirà tutti con la sua nuova ricerca storico-aviatoria, presentando un’autentica anteprima: Il volo a Sesto Calende, dalle origini allo scoppio del secondo conflitto mondiale.

La giornata si concluderà alle ore 17 con la partecipazione di tre autori: Massimo Dominelli, Domenico Binda e Giuseppe Lapenta. Attraverso due opere distinte, hanno dedicato il loro lavoro a due celebri supersonici civili: il Concorde e il Tupolev Tu-144. Il primo volume è ancora oggi l’unico completamente in lingua italiana sul supersonico civile anglo-francese – protagonista e immagine ricorrente anche nel pluriacclamato disco Ants from up there dei Black Country New Road – mentre il secondo è dedicato alla storia, allo sviluppo e all’impiego del Tupolev Tu-144, l’aeroplano supersonico civile sovietico. Conosciuto anche come Кoncordskij, l’aeroplano ha suscitato molta curiosità per le sue similitudini, sia reali che immaginarie, con il celebre Concorde.