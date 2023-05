Tragedia familiare nel Comasco, 62enne spara all’ex compagna poi si barrica in casa e si uccide

Si sono vissuti momenti di paura e tensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio, a Inverigo, in provincia di Como, dove si è consumata l’ennesima tragedia familiare.

Un uomo di 62 anni dopo aver sparato all’ex compagna di 32 anni ferendola al volto, si è barricato nell’abitazione della donna dove si trovavano le due figlie di 6 e 8 anni. Ferita in modo lieve, la donna è riuscita a scappare e a dare l’allarme. Poi, mentre sul posto arrivavano le forze dell’ordine e i soccorsi medici, l’uomo ha chiuso le due bambine in un altro locale e si è ucciso con un colpo di pistola. Illese le due bambine, sebbene sotto shock per l’accaduto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri di Cantù, i soccorsi medici e i vigili del fuoco.