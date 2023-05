Tre donazioni per Sos Valbossa, “Il grande cuore della nostra comunità”

La Sos Valbossa svolge un ruolo importante e fondamentale per la comunità. Offre servizi di emergenza-urgenza, trasporti in ambulanza e assistenza durante eventi. Questa impegnativa attività di volontariato richiede costantemente nuove attrezzature e presidi sanitari, che vengono resi disponibili grazie alla generosità di enti e cittadini attraverso donazioni.

Recentemente la Sos Valbossa ha ricevuto tre donazioni di grande valore. La Ci. Elle Clima di Brebbia ha donato un manichino per la rianimazione di ultima generazione, dotato di un’applicazione che permette di verificare il massaggio cardiaco e le ventilazioni. Questo strumento è importante per l’addestramento e la preparazione del personale.

Inoltre, l’amministrazione di Galliate Lombardo, guidata dal sindaco Carlo Tibiletti, ha devoluto i fondi destinati all’allestimento delle luminarie natalizie del 2022 per l’acquisto di un altro manichino. Questa generosa decisione permette di ampliare le risorse disponibili per garantire un’adeguata formazione e preparazione nell’ambito della rianimazione (nella foto d’apertura)

Infine, l’Ortopedia Caporali di Daverio ha donato due carrozzine per il trasporto di persone disabili. Queste carrozzine saranno di grande supporto nella gestione dei trasporti di pazienti con mobilità limitata, consentendo loro di accedere a servizi e cure mediche in modo più agevole.

La presidente della Sos Valbossa, Cristina Crosta: «Voglio esprimere la mia gratitudine anche a nome del personale e di tutti i volontari nei confronti dei generosi benefattori. Queste donazioni dimostrano un’elevata sensibilità nei confronti dell’operato dell’organizzazione e rappresentano un importante segno di condivisione verso l’impegno profuso per il bene della collettività».

Domenica 11 giugno Sos Valbossa festeggerà il 25esimo della sua fondazione. Sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova sede in via 2 Giugno, zona Vegonno, premiare i volontari, benedire i nuovi mezzi e chiudere la giornata con un aperitivo curato da “Mensa fuori contesto”.