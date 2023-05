Tre giorni di festa a Casciago: è pronta l’edizione 2023 di “Morosoccer, la sagra del calcio”

I Bidone non si fermano e così, dopo la grande edizione del 2022, sono pronti a tornare in campo anche nel 2023 con “Morosoccer, la sagra del calcio”. L’appuntamento quest’anno per la tre giorni all’oratorio di Morosolo è per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno. Protagonista lo sport, con i tornei di calcio e di basket e le passeggiate nella natura, ma anche le griglie e i fornelli che proporranno ogni giorno una specialità differente, oltre a tante altre iniziative per le famiglie, senza dimenticare il fondamentale lato solidale con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, il cui ricavato andrà alla “Coop San Luigi” di Varese.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 16 GIUGNO

Ore 20 si parte col torneo di calcio a 7

Cucina aperta con panini, salamelle, patatine, i formaggi locali del Caseificio Il Ronco (a km0 che più 0 non si può), hot dog, tomini e PANZEROTTI by Tota Brothers

Ore 21 musica dal vivo con i “The Teachers” e “I Dilemma”

Per cenare e ascoltare la musica sono a disposizione tavoli sotto i gazebo nell’area feste dell’oratorio e all’interno del teatro

Bar aperto e funzionante dalle 19 con birra, bibite, vino bianco e rosso, prosecco, amari, caffè Chicco d’Oro

SABATO 17 GIUGNO

Ore 14 via alle partite del torneo di calcio a 7

Ore 14.30 ritrovo sul campo da basket e a seguire via al torneo 3vs3 con premiazioni al termine delle gare

Ore 19 cucina aperta con tutta l’offerta nel menù, piatti speciali compresi: ci saranno le salamelle, i formaggi locali dell’azienda agricola Il Ronco, patatine, hot dog, tomini, pomodori, pannocchie, COSTINE BBQ preparate con una cottura lenta e glassate con salsa barbecue e il CHILI BIDONE, ricetta tex-mex rivisitata a base di carne, fagioli e pomodoro, servito in una gustosa pagnotta svuotata

Ore 20 apre il chiringuito, spazio dedicato ai cocktail e al divertimento

Ore 21 DjSet con Dj Jerry in consolle

Ore 22 finalissima del torneo di calcio a 7 e premiazioni a seguire

Bar aperto e funzionante dalle 12 con birra, bibite, vino bianco e rosso, prosecco, amari, caffè Chicco d’Oro

DOMENICA 18 GIUGNO

Ore 9.30 via ai tornei di calcio femminile e peri i bambini

Ore 9.30 camminata immersiva nella natura insieme a Matteo Goglio di Creati Vita (su prenotazione, leggi qui)

Ore 10 partenza della camminata in collaborazione con la Pro Loco di Casciago, passeggiata non competitiva per le strade e i sentieri di Casciago, Casarico e Morosolo per scoprire il territorio (piccolo contributo col ricavato destinato in beneficenza)

Ore 10 laboratorio per grandi e piccoli per scoprire i segreti delle api e del miele insieme a Federico Tesser dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago

Ore 12 cucina aperta con tutta l’offerta nel menù, piatti speciali compresi: ci saranno le salamelle, i formaggi locali dell’azienda agricola Il Ronco, patatine, hot dog, tomini, pomodori, pannocchie, e la Picanha, gustoso taglio di carne di manzo tipico della tradizione brasiliana, preparata alla griglia e servito a fette per un pranzo che delizierà i palati di grandi e piccoli

Ore 14 estrazione della lotteria “Bidone for Coop San Luigi”. L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato sulle pagine social di Morosoccer e dell’Asd Bidone

Bar aperto e funzionante per tutta la durata della manifestazione con birra, bibite, vino bianco e rosso, prosecco, amari, caffè Chicco d’Oro

INFO

Parcheggi a disposizione negli spazi di via Verdi, via Rossini di fronte al cimitero, piazza Giovanni XXIII fronte oratorio e zona parco dei ciliegi, piazzale degli autobus di Morosolo in via san Martino rispettando gli spazi e garantendo al pullman di linea il passaggio e la possibilità di girare. In caso non ci fossero più posti, c’è la possibilità di lasciare l’auto in stazione o nello spiazzo della ex Franz Isella e percorrere a piedi via Manzoni, raggiungendo l’oratorio con una passeggiata di pochi minuti. Si invitano tutti i presenti a rispettare le norme e ad evitare comportamenti che possano creare disagi ai cittadini e alla comunità