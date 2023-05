Trionfa Colbey Ross: il play della Openjobmetis è l’MVP del campionato

La straordinaria stagione di Colbey Ross si conclude nella maniera che tutti i tifosi di Varese speravano: il playmaker della Openjobmetis è stato infatti eletto MVP (ovvero miglior giocatore) della Serie A di basket 2022-23.

Il verdetto è stato comunicato da Legabasket che nella giornata di oggi sta assegnando i riconoscimenti individuali di fine campionato. Alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine il play della Bertram Tortona, Semaj Christon, e la guardia della Segafredo Bologna, Marco Belinelli, che erano andati in finale dopo la prima scrematura di otto nomi.

Ross, 24 anni e originario del Colorado, è il primo giocatore di sempre della Pallacanestro Varese a ottenere questo premio da quando (1993-94) è stato istituito. Nel corso della giornata conosceremo anche i nomi dei vincitori degli altri trofei. Purtroppo quello di miglior allenatore però non andrà a Matt Brase che era tra i candidati ma anche tra i più attesi per questo titolo: a vincerlo è stato invece il suo coetaneo, Marco Ramondino, tecnico della Bertram Yachts Tortona. Lo stesso Ross concorre anche a “sorpresa dell’anno”.

GLI ALTRI – in aggiornamento

Marco Belinelli ha fatto incetta di premi: l’esperto giocatore della Virtus Bologna si è assicurato sia il premio di miglior italiano (davanti a Cinciarini e Della Valle) sia quello di “sesto uomo” dell’anno. Premio quest’ultimo cui concorreva anche un giocatore della Openjobmetis, Guglielmo Caruso.

Nel frattempo il premio per il miglior giovane italiano (under 22) è andato a Matteo Spagnolo, talento di proprietà del Real Madrid ma prestato alla Dolomiti Trento per questa stagione. L’italo-americano John Petrucelli, di Brescia, è invece stato premiato come miglior difensore del torneo.

Va invece a Sassari il premio di “giocatore più migliorato” finito tra le grandi mani di Ousmane Diop, pivot senegalese ma di formazione italiana autore di una grande stagione con la maglia del Banco Sardegna. In questa categoria era candidato di nuovo Caruso che, tuttavia, non è riuscito a vincere.