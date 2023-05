Tris varesino al “Targa Florio”: le ambizioni di Crugnola, De Tommaso e Pederzani

Andrea per continuare a “scappare”, Damiano per replicare il capolavoro dell’anno scorso. E Riccardo per iniziare nel migliore dei modi la stagione tricolore. Lo storico “Targa Florio” è ai nastri di partenza, vale come terza tappa del CIAR Sparco (il Campionato Italiano Assoluto Rally) e attira l’attenzione degli appassionati varesini visto il tris calato dal motorismo di casa nostra. Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso si daranno battaglia per la vittoria assoluta e per la classifica tricolore insieme agli altri principali protagonisti della massima serie nazionale, Riccardo Pederzani invece comincia il proprio cammino nel CIAR Junior e proverà a ricalcare le orme dei due conterranei, entrambi capaci di vincere il titolo giovanile negli anni scorsi.

La prova siciliana è particolarmente importante perché ha un coefficiente di 1,5 e quindi mette in palio il 50% di punti in più rispetto a quasi tutte le altre inserite nel calendario CIAR. Un’arma a doppio taglio sia per chi comanda sia per chi insegue: il punteggio maggiorato può infatti permettere un allungo netto per il capolista Crugnola oppure può permettere a piloti come Andolfi, De Tommaso, Basso e via dicendo di colmare in una volta sola il divario creato dalle gare precedenti. Il varesino della Citroen ha vinto sia al Ciocco sia ad Alba e quindi si appresta a correre il “Targa” con i galloni del favorito anche perché ha già calcato il gradino più alto del podio nel 2020, sempre sulla C3 del team FPF navigata da Pietro Ometto.

Nel 2022 invece toccò a De Tommaso trionfare (davanti a Crugnola) in quella che sua la sua prima vittoria assoluta nel CIAR. Il pilota di Ispra ci riprova con la Skoda Fabia Rally2 del team CR Motorsport: quest’anno con “DDT” ci sarà l’ossolana Sofia D’Ambrosio al posto della salentina Giorgia Ascalone che lo affiancò nella Targa Florio vittoriosa di 12 mesi fa. I due piloti “dei Sette Laghi” però non sono i soli pretendenti al trono: i già citati Andolfi e Basso sono decisamente da tenere d’occhio così come Bottarelli, Rusce e lo sloveno Avbelj (che fino a qui è stato fermato dagli incidenti) tutti sul modello evoluzione della Fabia. Scattolon invece si affida alla Volkswagen Polo R5 e con Crugnola è l’unico tra i piloti di rilievo a non affidarsi alla vettura ceca. Un’altra varesina, la navigatrice Giulia Paganoni, punta invece a fare risultato tra le due ruote motrici con una Peugeot 208 pilotata da Moreno Cambiaghi.

Riccardo Pederzani

Se il CIAR assoluto è alla terza tappa, il CIAR Junior scatta proprio dalla Sicilia. Ricky Pederzani arriva all’appuntamento (insieme a Edoardo Brovelli) forte di un’ottima prima parte di stagione. Il gaviratese è stato quarto assoluto al Laghi e quinto assoluto all’Elba: ora si tuffa in una serie che al Targa Florio sarà piuttosto affollata. Dieci infatti gli equipaggi iscritti sulle Clio Rally5 per un ranking ancora tutto da scrivere, nel quale il 25enne vuole dire la sua.

Il programma del “Targa Florio” prevede la power stage dedicata al leggendario Nino Vaccarella alle 18 di venerdì (in palio 3, 2 e 1 punti ai primi classificati, lo stesso vale per lo Junior) e otto prove speciali tutte tra i 10 e i 14 chilometri al sabato per un totale di oltre 95 chilometri di tratti cronometrati. L’arrivo è previsto intorno alle 19 a Termini Imerese.