Truffata nel parcheggio del supermercato: “Occhio alle monetine che cadono a terra”

Buongiorno,

Mi sono serviti alcuni giorni per metabolizzare quanto mi è accaduto. Non sono ancora riuscita e non so quando riuscirò. Ora mi sono chiesta se non fosse giusto divulgare e mettere in risalto il fatto. Se non altro per dare aiuto alle persone in modo che possano stare attente a certe situazioni.

Mercoledì 24 maggio mi sono recata all’Esselunga di Masnago. Ho parcheggiato all’interno. Erano le ore 11. Pochissime auto. Alle ore 11.44 ho utilizzato cassa veloce (non avendo una grossa quantità di prodotti. Il tapiroulant in discesa non era in funzione e quindi sono stata obbligata a prendere l’ascensore dove c’era un dipendente con giubbino giallo. All’uscita sotto del parcheggio sempre all”ascensore c’erano altri due dipendenti sempre con giubbino giallo. Nel parcheggio pochissime auto e nessuno. Di fianco alla mia auto (lato guidatore ) c’era un’auto tipo fiorino. Nel lato passeggero nessun auto.

Stavo salendo in auto … mancava di mettere la gamba sinistra all’interno per chiudere la portiera. Nel contempo toglievo la borsa che avevo a tracolla e l’appoggiavo sul sedile passeggero. In quel preciso momento ho sentito cadere delle monete dalla mia parte. In giro non c’era nessuno. D’istinto sono scesa chiedendomi come avevano fatto a cadere a me che ero già praticamente in auto . Chinandomi verso le monete. Le ho anche raccolte (scema che sono). Quando stavo per risalire in auto la mia borsa non c’era più. Sicuramente la persona era nascosta dietro al fiorino.

Non c’è altro modo. Il bello è che ho cominciato a urlare come una matta. Sono salita poi sconvolta per almeno farmi aiutate a bloccare le carte di credito (bancomat). I dipendenti presenti sembrava fossero abituati all’accaduto. Ho fatto denuncia ai carabinieri. Morale …. Mi chiedevo se voi magari con un’articolo potevate mettere all’erta le persone. Parlandone in giro ne ho sentite altre a cui è successo o che conoscono persone a cui è accaduto. Persino dove ho ricomprato il portafoglio mi ha detto quanti ne ha venduti per lo stesso motivo. È successo anche all’Esselunga della Malerba, all’Iper e via dicendo . Vi ringrazio.

Lettera firmata