Turisti in balia delle onde al largo di Colmegna, li salvano i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di lunedì 15 maggio, gli specialisti Vigili del Fuoco del soccorso acquatico del Distaccamento di Luino, sono intervenuti con un battello pneumatico sulle acque del lago Maggiore nelle acque antistanti la frazione di Colmegna nel comune di Luino.

Alcuni turisti tedeschi a bordo di un’imbarcazione sono rimasti in balia delle onde dopo che il motore del natante ha avuto un’avaria. Gli operatori hanno raggiunto la barca in difficoltà e hanno tratto in salvo i diportisti, rimorchiando l’imbarcazione in un porto sicuro. Illesi gli occupanti.