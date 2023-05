“Tutti in carrozza”, festa all’Asilo di Travedona Monate

Appuntamento per sabato 6 domenica 7 maggio all’Asilo di Travedona Monate G. e G. Leva per una fine settimana di festa aperto a tutta la comunità

Le due giornate prendono il titolo di “Tutti in carrozza” perché vedranno come protagonista un grande plastico ferroviario, con la movimentazione dei carri realizzato dal Gruppo di Federmodellismo CV19 Amici DCC World. Una due giorni organizzata in collaborazione con Sos Laghi e Pro Loco di Travedona Monate dove non mancherà lo stand gastronomico e tanto divertimento.

La festa inizia sabato mattina, dalle 10.30 con l’inaugurazione del grande plastico ferroviario e la partenza del primo trenino alla presenza del sindaco, oltre all’esposizione di macchine d’epoca. Dalle 12 alle 15 stand gastronomico attivo, alle 15.30 intrattenimento per bambini, dalle 19 alle 22 riparte la cucina con cena su prenotazione. Domenica la festa riparte alle 10 e 30 con la partenza del primo trenino e l’apertura dello stand gastronomico, per tutto il giorno esposizione e vendita lavoretti per la Festa della Mamma e vendita delle torte. E ancora, estrazione della lotteria. Due giorni di festa da vivere tutti insieme nell’asilo del paese.