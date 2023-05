Tutto esaurito per gli incontri dell’Ordine degli Avvocati di Varese sulla Riforma Cartabia

Ha riscosso grande successo l’iniziativa di aggiornamento sulla Riforma Cartabia, organizzata in collaborazione dall’Associazione nazionale magistrati, dall’Ordine degli Avvocati e dalla Scuola Forense di Varese in collaborazione con la Camera Civile di Varese.

Oggi si è svolto, con oltre 100 partecipanti, il primo dei due due pomeriggi di approfondimento pratico ed operativo sulle modifiche processuali e sostanziali in materia civile intervenute a seguito della riforma. Il prossimo appuntamento è per lunedì 15 maggio. Si parlerà delle novità in materia di diritto di famiglia ed esecuzioni.