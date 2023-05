Ultima di campionato: gli Skorpions cercano una vittoria per i playoff

Ultima giornata di stagione regolare in Prima Divisione e quadro playoff che si completerà domenica 28 maggio, al fotofinish, con la caccia agli ultimi due posti disponibili: a contenderseli Skorpions Varese e Ducks Lazio, con i Frogs Legnano.

Alle 14.30, allo stadio “Franco Ossola” i varesini avranno una gara fondamentale per l’accesso alla post season, un’ultima possibilità di guadagnarsi la griglia playoff. aAvendo perso lo scontro diretto contro i Frogs, una eventuale sconfitta li condannerebbe ad attendere il responso del Giudice Sportivo sulla partita tra SSW Emilia e Frogs. Con i Rhinos già matematicamente qualificati ma reduci dalla pesante sconfitta contro i Guelfi, bisognerà capire quale strategia deciderà di mettere in campo coach Nobile e se gli Skorpions sapranno interpretare nel modo corretto una partita che, per loro, può valere l’intera stagione.

Programma:

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 12

Domenica, 28 maggio

h. 14:00 Stainless Steel Warriors Emilia vs Mastini Verona

h. 14:30 Skorpions Varese vs Rhinos Milano

h. 15.30 Panthers Parma vs Ducks Lazio

Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta da Eleven Sports, con il Game of The Week in diretta anche su DAZN e che, come sempre, sarà possibile seguire LIVE i risultati sulla web app federale GAMEDAY: https://gameday.fidaf.org/