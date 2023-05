Ultima di campionato, Varesina e Caronnese giudici della corsa playout

Ultimi 90’ per il Girone B di Serie D (domenica 7 maggio ore 15.00) che deve ancora decretare chi sarà la sua regina e quali saranno le squadre che si giocheranno la salvezza ai playout. Se a giocarsi l’accesso in Serie C saranno Lumezzane e Alcione, con i bresciani che a Varese cercano un punto per festeggiare, ben più complicati sono i calcoli per quanto riguarda le zone basse della classifica, con Varesina e Caronnese che saranno giudici di questa corsa.

REAL CALEPINA – VARESINA

Scherzi del destino: in agosto la sfida tra Real Calepina e Varesina ha aperto la stagione delle due formazioni, che ora si troveranno di fronte, sempre a Grumello del Monte, per l’ultima giornata di campionato. Le fenici non hanno più nulla da chiedere alla stagione, se non chiudere con l’onore delle armi, mentre la formazione bergamasca ha ancora qualche chance di salvezza diretta, ma dovrà vincere e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti.

CARONNESE – FOLGORE CARATESE

Già retrocessa, la Caronnese cercherà di terminare questa stagione negativa con un risultato positivo. Al “Comunale” di Caronno Pertusella arriverà però una Folgore Caratese affamata di punti per cercare di evitare i playout e salvarsi senza passare dagli spareggi. I brianzoli allenati dal saronnese Giuliano Melosi proveranno così a rovinare anche l’ultima casalinga alla squadra di Simone Moretti, che saluterà la categoria dopo 14 anni.

SERIE D GIRONE B – XXXIV GIORNATA

Arconatese – Virtus CBG; Breno – Casatese; Brusaporto – Franciacorta; Desenzano – Seregno; Caronnese – Folgore Caratese; Varese – Lumezzane; Ponte San Pietro – Sona; Real Calepina – Varesina; Villa Valle – Alcione.

CLASSIFICA: Lumezzane 74; Alcione 71; Casatese 58; Arconatese 56; Franciacorta, Desenzano 50; Ponte San Pietro 48; Virtus CBG 47; Varesina 46; Brusaporto 44; Seregno (-3), Villa Valle 38; Real Calepina, Folgore Caratese, Breno 36; Varese 33; Sona 26; Caronnese 15.