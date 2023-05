Ultimi 90’ per il Varese tra Lumezzane e l’avversario dei playout

Il pareggio senza reti di domenica ad Adro, in Franciacorta, ha dato al Città di Varese due responsi: il primo è che non potrà più retrocedere direttamente; il secondo è che non potrà neanche salvarsi senza passare per i playout. Intanto domenica prossima (7 maggio, ore 15.00) al “Franco Ossola” ci sarà l’ultima della stagione regolare contro il Lumezzane e con ogni probabilità anche l’ultima casalinga della stagione. Questo perché tra i vari incastri che potranno accadere sono poche le speranze che i biancorossi riescano ad avere il fattore campo favorevole negli spareggi promozione.

TRAFFICO IN ZONA PLAYOUT

La situazione a 90’ dal termine del campionato vede il Varese ancora terzultimo a 33 punti. Tre lunghezze avanti, a 36, un terzetto formato da Breno, Real Calepina e Folgore Caratese, l’unica squadra con la quale la squadra di Porro ha gli scontri diretti a favore. Ancora in corsa per salvarsi, a quota 38, il Seregno e il Villa Valle. Il calendario vedrà il Breno ospitare la Casatese, la Real Calepina impegnata in casa contro la Varesina, la Folgore Caratese a Caronno Pertusella, il Seregno a Desenzano e il Villa Valle in casa contro l’Alcione. Tutto può accadere, solo al termine delle varie sfide si saprà quale sarà la griglia playout e quali squadre potranno festeggiare la salvezza. Per giocare ancora al “Franco Ossola” e avere così a favore il fattore campo e la possibilità di un pareggio, i biancorossi dovranno battere il Lumezzane e sperare anche la Folgore Caratese, il Breno e la Real Calepina perdano.

LUMEZZANE A UN PUNTO DALLA C

Intanto il Lumezzane arriverà a Masnago consapevole che, grazie ai 3 punti di vantaggio sull’Alcione, potrà accontentarsi di un pareggio per festeggiare il ritorno in Serie C. I bresciani, guidati in difesa dal grande ex Eros Pisano, non scenderanno in campo al “Franco Ossola” per fare calcoli, ma cercheranno di chiudere la pratica dopo una stagione sempre al primo posto.

CASA BIANCOROSSA

Sicuro di playout, mister Gianluca Porro dovrebbe preservare i calciatori che sono in diffida, per non rischiare di perderli in vista della prossima gara secca che vale la stagione. Malinverno, Parpinel, Scarpa e Ferrario – che è tornato regolarmente in gruppo – saranno quindi tenuti a riposo per averli a disposizione nello scontro playout mentre capitan Monticone sarà squalificato dopo l’ammonizione rimediata in Franciacorta. Lavoro a parte per Battistella e Candido, che provano il recupero almeno per la prossima settimana.

PREVENDITA

Intanto la società ha aperto la vendita dei biglietti per l’ultima al “Franco Ossola”:

I biglietti sono acquistabili in prevendita dalla mezzanotte di mercoledì 3 maggio fino alle 23:59 di sabato 6 maggio attraverso la piattaforma Diyticket.it (qui), mentre domenica sarà possibile acquistarli al botteghino in via Vellone a partire dalle 13:30, con l’ingresso al pubblico previsto per le 14:00.

PREZZI

16 euro tribuna centrale, 12 euro in tribuna laterale (10 euro ridotto per i minori di 16 anni e over 70), 8 euro settore distinti (6 euro per i biglietti ridotti). Settore ospiti 10 euro solo al botteghino.

Per l’acquisto in prevendita è previsto un euro di diritti.