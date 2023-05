Ultimi preparativi per dare il via all’estate varesina della Festa dell’Unità a Schiranna

Anche per l’estate 2023 la Festa della Schiranna sarà un punto fermo nelle serate dei varesini e dei varesotti in cerca di buona cucina, musica, momenti di relax e di riflessione politica.

In questi giorni i volontari sono ancora all’opera per le consuete manutenzioni alla struttura di via Vigevano: per venerdì 23 giugno sarà tutto pronto, con le consuete aperture al venerdì, sabato e domenica negli orari 18.45-23.30 (il ristorante sarà attivo dalle 19.30 alle 21.30).

Coordina Bernasconi

Coordinatore della kermesse, come l’anno scorso, Massimo Bernasconi: al suo fianco una squadra composta appunto esclusivamente da volontari, che dedicano ore e serate intere della propria estate a organizzare, cucinare, pulire e accogliere gli ospiti.

La balera per il ballo liscio

Già definito anche il programma della balera, col ballo liscio che – nelle serate di sabato e domenica – attirerà tante coppie di ogni età.

La politica

Gli organizzatori, insieme ai vertici locali del Partito Democratico, stanno poi provvedendo ad allestire un’offerta politica di qualità, con ospiti di rilevanza anche nazionale che verranno di volta in volta comunicati per affrontare le più stringenti tematiche di attualità, in incontri e dibattiti aperti a tutti.