Un altro successo per i Patrini Malnate: 10-2 alla Fiorentina Bxc

Vincono ancora i Patrini Malnate, che a Seveso – campo di casa per l’occasione per pubblicizzare il baseball per ciechi e ipovedenti in Brianza – superano con un netto 10-2 la Fiorentina Bxc e mantengono l’imbattibilità stagionale.

Ma prima di confrontarsi con la squadra del capoluogo toscano, i malnatesi hanno dovuto fare i conti con il maltempo che ha rischiato di rovinare i piani. Solo il duro lavoro dello staff dei Cabs di Seveso ha fatto sì che il diamante brianzolo tornasse asciutto e splendente per ospitare la gara del campionato Bxc, con l’augurio che presto anche a Seveso ci sia una squadra.

Il primo punto della gara è di marca Fiorentina, costringendo i Patrini a rimboccarsi le maniche e aumentare l’attenzione in difesa. Passato l’impasse iniziale però i malnatesi hanno iniziato a giocare e mettere punti sul tabellone e prendersi un cospicuo vantaggio, guidati dalle 7 assistenze di Trombini e le 9 di Casale. Al settimo inning di prende la scena Mirko Di Francescantonio che porta a casa anche il suo primo punto.

La partita finisce con la vittoria per 10-2 a favore dei Patrini Malnate che continuano la loro cavalcata in vetta alla classifica. Da sottolineare come entrambe le formazioni hanno fatto ruotare i propri giocatori per dare a tutti la possibilità di fare esperienza. In seguito le due squadre hanno avuto modo di trascorrere un gradevole terzo tempo pranzando nell’area bar del diamante dei CABS. Dai Patrini un augurio di pronta guarigione al giocatore toscano Smart Friday, infortunatosi dopo uno scontro di gioco con Giuseppe Rosafio.