Un archistar a Villa Panza: pienone a Visionare per l’arrivo di Steven Holl

Hanno dovuto allestire una seconda sala per accogliere tutti coloro che volevano vedere in presenza l’incontro con Steven Holl, uno dei più importanti architetti del mondo, il professionista statunitense che ha dato colore al Mit e luce a molti palazzi sparsi per il globo, protagonista dell’incontro Visionare di maggio.

Holl ha concluso con l’uscita di questo mese la sua collaborazione con la prestigiosa rivista di architettura Domus, che ha “diretto” per 5 mesi ed ha sede a Milano. E Fulvio Irace ha colto l’occasione per invitarlo all’incontro di maggio di Visionare, la rassegna organizzata dall’ordine degli Architetti di Varese e da lui diretta, che ha aggiunto alla sua già lunga lista di prestigiosissimi ospiti anche quello dell’archistar americana.

«Ho accettato di essere guest editor e occuparmi di queste 5 uscite a patto che in tandem con me lavorasse la mia amica e collega Toshiko Mori, che con questa collaborazione sarà la prima donna a dirigere, seppur temporaneamente, la rivista» ha spiegato agli oltre 150 architetti presenti che hanno poi ascoltato e applaudito la presentazione di alcuni dei suoi iconici progetti, tutti da lui concepiti con dei disegni ad acquarello che fanno sembrare i suoi studi delle opere d’arte in sè.

Dal Campus del MIT ai palazzi di Pechino, dagli spazi museali alle aule di università: sono molti i racconti e gli esempi cha Steven Holl ha fatto nella mattinata a Villa Panza «E lo ascolteremmo ancora altre ore, perchè i suoi racconti sono pieni di poesia, sembrano fiabe» ha commentato in conclusione la presidente dell’ordine degli Architetti Elena Brusa Pasquè. un incontro che, oltre alla testimonianza e allo scambio professionale, questa volta ha avuto una finale connotazione di festa, tra un selfie e un aperitivo in giardino: con la sensazione, per tutti i partecipanti, di avere fatto un incontro unico.

(Le foto sono di Stefano Anzini)