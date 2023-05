Un concerto di pianoforte a quattro mani nella chiesa di san Giovanni a Caldana

Si terrà presso la Chiesa di San Giovanni a Caldana, alle ore 20 di 31 maggio prossimo, il concerto per pianoforte a quattro mani. Una iniziativa che rientra nell’impegno sociale e culturale della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese. Il concerto, per il quale è stato già concesso il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, è affidato alle pianiste Angela Villa e Lilly Wunsch.

Diplomata in pianoforte ad Alessandria e specializzata in didattica della musica, Angela Villa ha partecipato a numerosi corsi e master in direzione di coro, improvvisazione jazz, pratica del basso continuo, svolgendo nel contempo attività concertistica e incidendo due CD sul repertorio francese di fine ‘800 e inizi del ‘900 con musiche di E. Grieg e A. Dvorak.

Lilly Wunsch è diplomata in pianoforte e canto al Conservatorio di Monaco di Baviera con specializzazione nella didattica per scuola secondaria. A Monaco collabora con Bettina Haubold, docente di canto del Conservatorio di Monaco di Baviera. Vive in Italia da alcuni anni svolgendo attività in duo con la flautista Kasia Neisse, le “Ragazze in musica”, ed il pianista Emmanuele Stéphane.

Il concerto, cui seguirà un rinfresco aperto ai partecipanti, è stato finanziato dai fondi otto per mille della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, vedrà l’esecuzione di musiche di Robert Schumann, Bilder aus Osten op.66; Antonin Dvorak, Legenden, op.59, George Gershwin, Rhapsody in Blue.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di eventi e concerti organizzati dalla Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra Varese che vedrà, già il prossimo 17 giugno, un altro importante appuntamento con la partecipazione di Claudia Hirschfeld, organista moderna, artista di fama internazionale.