Un evento all’ospedale di Varese per la sensibilizzazione sulla donazione di organi in ricordo di Lucia

Domenica 21 maggio 2023, alle ore 16.00, la Hall del monoblocco dell’Ospedale di Circolo di Varese ospiterà un evento speciale intitolato “IL DONO, una scelta che cura”. L’evento è organizzato da AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) con il patrocinio di ASST Sette Laghi, Università degli Studi dell’Insubria e Comune di Varese.

L’obiettivo principale dell’evento è sensibilizzare la popolazione sulla donazione di organi, un atto di generosità che può salvare la vita di persone in attesa di un trapianto. Il tema della donazione di organi è particolarmente importante, poiché ogni anno numerose persone perdono la vita a causa della mancanza di organi disponibili per i trapianti.

In collaborazione con il Liceo Artistico Frattini di Varese, è stato realizzato un Concorso-Premio di Arti Visive. Questo concorso ha lo scopo di coinvolgere i giovani e la scuola nella sensibilizzazione sul tema della donazione di organi. Durante l’evento, verranno premiati alcuni studenti per le loro opere d’arte che esprimono “sensazioni ed emozioni attorno al concetto di dono come atto gratuito e come scelta personale in grado di veicolare cura e creare relazione”.

Il programma dell’evento include l’apertura e il saluto delle autorità, la presentazione del progetto “IL DONO di Lucia”, un racconto di rinascita da parte di Fabrizio, la premiazione delle opere d’arte e del progetto STELLA. L’evento sarà arricchito da un buffet e da un accompagnamento musicale a cura di Sandro Tinti e Luca Monciardini.

L’evento è dedicato alla memoria di Lucia Bombaglio, e il titolo “IL DONO” riflette l’importanza del dono di organi e tessuti come un atto d’amore e di cura verso gli altri.