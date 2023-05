Un festival lungo un’estate, torna “Teatro & Territorio”

Teatro & Territorio, il più longevo festival teatrale realizzato a Varese città e provincia, giunge alla 28^ edizione. Ideato, progettato e diretto dal regista-psicopedagogista Paolo Franzato,

si svolgerà dal 23 maggio al 23 luglio 2023 con diversi eventi realizzati tra Varese, Bisuschio, Cuasso al Piano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio e Treviglio.

Come da tradizione ogni edizione ha un titolo specifico e una dedica ad un grande artista dell’arte teatrale moderna, e quella del 2023 “Percorsi di alterità” è in omaggio a Mary Wigman, nel 50esimo anniversario della morte (Hannover 1886 – Berlino Ovest 1973). Allieva di di Émile Jaques-Dalcroze e di Rudolf von Laban (che frequentò anche al mitico Monte Verità), la Wigman è stata una protagonista assoluta della danza libera ed espressionista tedesca, pioniera della coreografia moderna e del teatro-danza contemporaneo.

Il programma del Festival:

Martedì 23 maggio, Sala Montanari: Inaugurazione & Anteprime, incontro e prove gemellate e intrecciate dei ragazzi dell’Accademia Teatro Franzato di Varese, Cuasso, Bisuschio e del Liceo Ferraris

Venerdì 26 maggio, Scuola Secondaria di primo grado di Cuasso al Piano: Linguaggi Familiari da Jean Tardieu, Spettacolo dei ragazzi di Cuasso/Bisuschio, drammaturgie di Jean Tardieu, costumi di Marcella Magnoli, regia di Paolo Franzato

Sabato 27 maggio, h 16.00, TNT Teatro Nuovo Treviglio di Treviglio (BG): Gli amanti del metrò di Jean Tardieu, estratto dallo spettacolo del Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico “Ferraris”, regia di Paolo Franzato

Martedì 30 maggio, Teatro San Giovanni Bosco, Sant’Ambrogio – Varese: La società Apollo, spettacolo del Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” con drammaturgie di Jean Tardieu, trucco & parrucco di Laura Bonariva e Piera Bonati a cura del Cfp di Varese, scene e costumi di Martina Cattaneo e Marcella Magnoli, luci e audio Gioele Caravatti e Mattia Ippolito, assistente alla regia Marco Rodio, adattamento drammaturgico, musiche e regia di Paolo Franzato

Lunedì 5 giugno, Nuovo Teatro di Cuasso: PamPamShow, spettacolo per bambini della scuola di Cuasso, di e con Lorenzo Marchi

Martedì 6 giugno, Fondazione Carlo Rainoldi Varese: Ode al giorno felice, spettacolo Gruppi Ragazzi Amici del CAG Rainoldi & Accademia Teatro Franzato di Varese, direzione coro Valentina Principato (Solevoci), video di Fabio Corradi, regia di Paolo Franzato e Marco Rodio

Giovedì 8 giugno, Scuola Primaria di Bisuschio: PamPamShow, spettacolo per i bambini della scuola di Bisuschio, di e con Lorenzo Marchi

Venerdì 16 giugno, h 21.00, Sala Montanari: Ricordate di posare il bicchiere, Spettacolo Gruppi Ragazzi Accademia Teatro Franzato di Varese, videoscenografia di Martina Cattaneo, regia di Paolo Franzato e Marco Rodio

Lunedì 26 e martedì 27 giugno, Accademia Teatro Franzato, sede di Varese: “Fra tradizioni e innovazioni: i linguaggi, le tecniche, gli stili dell’attore contemporaneo” stage (per info e iscrizioni tel. 347.4657358)

Sabato 8 e domenica 9 luglio, Accademia Teatro Franzato, sede di Porto Ceresio : “Porto Teatro” laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione dell’arte teatrale contemporanea, workshop diretto da Paolo Franzato (per info e iscrizioni tel. 340.7426770)

Domenica 23 luglio, Accademia Teatro Franzato, sede di Porto Ceresio : Teatro & Territorio, il festival varesino più longevo tra storia, presente e futuro, tavola rotonda e conviviale – chiusura del festival (per info tel. 347.4657358)

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso riservato o con obbligo di prenotazione.

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni rivolgersi a: Tel. 347.4657358 (h 15/19).

Sito Web: