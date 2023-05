Un fine settimana tra sole e temporali sui cieli della provincia di Varese

«Un’alta pressione si estende dalle Isole Britanniche sull’Europa centrale con prevalenza di bel tempo anche sulla regione alpina. Debole afflusso di aria un poco più umida orientale mantiene però leggera instabilità con tendenza a qualche temporale lungo i rilievi per tutto il fine settimana». Questa è la fotografia meteo sui cieli della Lombardia e che ci spiega cosa accadrà nei prossimi giorni che dunque saranno caratterizzati da sole ma anche instabilità.

Per venerdì il Centro geofisico prealpino prevede una giornata soleggiata e caratterizzata da caldo estivo. Nel pomeriggio annuvolamenti su alto Garda e Orobie con isolati rovesci o brevi temporali in probabile estensione fino al Lario e sulla pianura orientale in tarda serata. Altrove asciutto.

Sabato su Alpi e Prealpi nuvolosità variabile con qualche rovescio o temporale, in pianura più sole e probabilmente asciutto.

Domenica soleggiato e caldo sulla pianura ma con molte nuvole cumuliformi sui rilievi dove potrebbe verificarsi ancora qualche rovescio o temporale pomeridiano.

La tendenza per inizio settimana: lunedì 29 e martedì 30 maggio: abbastanza soleggiato, nuvole cumuliformi sui rilievi con qualche rovescio su Alpi e Prealpi, più raramente altrove. Temperature stazionarie