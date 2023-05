Un futuro senz’acqua, scelti i vincitori del concorso Foto Club Varese APS

“22 Marzo” di Sabrina Bignardi e Luciano Visconti (Castelletto Ticino) vince il 1° Concorso Nazionale “Città di Varese organizzato dal Foto Club Varese APS con il Patrocinio di: Comune di Varese, Provincia di Varese, Università dell’Insubria, Acli Arte e Spettacolo Varese, Unione Italiana Fotoamatori.

La Giuria composta da Sandra Ceccarelli, Lino Aldi e Franco Calabrese ha espresso la seguente motivazione: “Il tema del lavoro di Sabrina e Luciano è interessante e ben svolto: una riflessione sulle risorse idriche del pianeta e sul suo possibile tragico futuro. L’angosciante getto d’acqua che accompagna la visione per tutta la sua durata, è un atto di accusa sulla nostra disattenzione e trascuratezza. Una poesia di immagini, accompagnate da una efficace colonna sonora, sottolinea il tramutarsi dello splendore in squallore. La mutevolezza nel tempo e nello spazio dell’elemento acqua viene messo in rilievo dall’inserimento di brevi inserti video. Lavoro di tipo narrativo tematico, strutturalmente semplice, ma di alto impatto emotivo”.

Seconda classificata – “Nubivaga” di Rossella Quitadamo (Pescara)

Terza classificata – “Circo di fine estate” di Francesca Gernetti (Samarate)

Segnalazione di merito – “An ordinary day” di Carla Fiorina (Torino)

Segnalazione di merito – “Il Popolo di S. Efisio” di Giorgio Pennati (Casatenovo)

La premiazione ufficiale e la proiezione delle opere avverrà in occasione della 15° edizione di Oktoberfoto 2023 che si svolgerà a Varese dal 1 al 31 ottobre.