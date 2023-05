Un giovane falchetto del Pirellone curato da Enpa: “Sta bene ma ha una tumefazione all’ala”

Accogliere selvatici “acciaccati” è la missione quotidiana di Enpa (Ente nazionale protezione animali) ma anche per operatori, volontari e veterinari più esperti c’è sempre tanta apprensione ogni volta che si fanno carico di un animale ferito o in difficoltà: «Per molti c’è fortunatamente un lieto fine, per altri il percorso può essere più tortuoso» – scrivono sulla loro pagina Facebook.

Ieri sono stati chiamati a soccorrere “Lucia”, uno dei giovani falchi pellegrini del Pirellone di Milano di cui si è parlato spesso nei giorni scorsi.

Lucia è stata sottoposta ad un’accurata visita presso la clinica veterinaria e le lastre non hanno evidenziato alcuna frattura o lesione ma è stata riscontrata una leggera tumefazione a carico dell’articolazione dell’ala sinistra, forse dovuta ad un impatto, «che costringerà la nostra eroina manzoniana ad un periodo di riabilitazione presso il CRAS di Vanzago dove è stata trasferita questa mattina».

Da Enpa sperano di poter condividere presto ulteriori aggiornamenti: «Per ora restiamo cautamente ottimisti e teniamo gli occhi aperti per gli atri tre intrepidi».