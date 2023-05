Un incontro a Gallarate per parlare del ruolo dell’amministratore di sostegno

Nella sede delle Acli a Gallarate un incontro per affrontare e sensibilizzare sulle problematiche della protezione giuridica delle persone fragili

Mettere al centro la persona e la sua presa in carico è il filo che unisce realtà diverse che hanno aderito al Progetto di Protezione giuridica per le persone fragili. Il Gruppo lavoro, promotore dell’iniziativa è composto da And – Azzardo & Nuove dipendenze, Anfass, Auser, Aval, Comune di Varese, CSV Insubria, Gruppo Agape Onlus, Solidarietà e Servizi, Uneba Varese. Il Gruppo si è recentemente costituito, firmando una Lettera di intenti. Tra le finalità c’è anche quella di sensibilizzare sulle problematiche della protezione giuridica delle persone fragili.

La prima iniziativa di esordio avrà come tema il ruolo e i compiti dell’Amministratore di sostegno. Tenuto dagli avvocati Annamaria Brusa e Barbara Cirivello, si svolgerà sabato 6 maggio dalle ore 9:30 alle ore 11:30 a Gallarate, presso la sede delle ACLI in via Agnelli 33.

L’incontro è rivolto ad operatori e volontari impegnati negli Sportelli informativi e alle famiglie e caregiver. A questo incontro ne farà seguito un secondo, entro la fine del mese di maggio, nel corso del quale verranno approfonditi alcuni argomenti specifici ed operativi dell’Amministratore di Sostegno.

All’inizio di settembre i due incontri verranno ripetuti a Varese per coinvolgere maggiormente le aree del nord della Provincia.

I soggetti che hanno condiviso e sottoscritto la Lettera di intenti, sono mossi dall’impegno di “Condividere buone prassi e dal desiderio di essere di supporto alle fragilità. Ritengono che la conoscenza e formazione degli operatori, così come della cittadinanza in genere, siano i primi strumenti di protezione da dover mettere in campo”.