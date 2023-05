Un incontro in Salone Estense a Varese per conoscere “la tribù degli Invisibili”

“I Colori del Mondo O.d.v.”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale, lo Sportello Scuola Volontariato, i Missionari Comboniani, il RnS e con il patrocinio del Comune di Varese e della Provincia, ha organizzato la conferenza che si terrà al Salone Estense di Varese, l’11 maggio 2023, sul tema “La tribù degli invisibili”. La Conferenza rappresenta l’evento pubblico del progetto “La tribù degli invisibili”, che è stato strutturato in percorsi tematici volti a favorire un cammino sul piano dell’impegno civico e della cittadinanza attiva e solidale.

Gli studenti sono stati stimolati a favorire la conoscenza verso le problematiche sociali, in particolare verso alcune criticità del nostro territorio, ma soprattutto di cogliere la complessità dei problemi quotidiani per essere in grado di formulare poi risposte personali adeguate e di diventare persone migliori, libere da pregiudizi.

Le scuole coinvolte nel progetto sono: la Fondazione” E.C.Tallachini” Varese, la Scuola Primaria”Locatelli” di Varese, l’Istituto Alberghiero “De Filippi”di Varese, l’ISIS”Ponti” di Gallarate, l’ISIS “Newton” di Varese, il Liceo Classico “Pitagora” di Nova Siri(MT),

l’ISIS “Manzoni” di Varese.

Gli studenti presenteranno nel corso della mattinata il lavoro realizzato in questi mesi. Dopo l’introduzione della coordinatrice del progetto, professoressa Lella Iannaccone, e i saluti delle Autorità presenti, a dare inizio alle testimonianze dei ragazzi saranno i più giovani: i piccoli della Fondazione “Tallachini ” e i bambini della Scuola Primaria “Locatelli” di Varese.

Tre relatori poi, affronteranno il tema “La tribù degli invisibili” da varie prospettive: dall’analisi del sé alla consapevolezza delle problematiche sociali e di alcune criticità del territorio: in particolare Simona Loliva, psicologa e psicoterapeuta, impegnata sia in attività di accompagnamento psicologico a bambini, ragazzi e famiglie presso il Consultorio Familiare “La Casa” di Varese, sia in attività di prevenzione del disagio e di educazione all’affettività per minori e adolescenti in diverse scuole della Provincia. Con lei ci sarà Don Marco Casale, Responsabile Caritas Decanale di Varese. e promotore di molteplici attività promosse per migliorare le condizione precarie degli “invisibili “della nostra città: dai poveri, agli stranieri, ai minori e Antonino Galici, Cavaliere della Repubblica italiana, Presidente e fondatore dell’Associazione “Cuorieroi per Bambini eroi”. travestendosi da supereroe, offre il suo tempo per la felicità dei bambini malati. E’ presente nei reparti di pediatria, oncologia pediatrica, in case famiglie, in centri di accoglienza, ma anche in RSA per donare letizia anche agli anziani. Saranno presenti alla conferenza anche alcuni volontari.

Concluderà i lavori Filippo Pinzone, Presidente dell’ODV “I colori del mondo”

Sarà possibile seguire l’evento, che avrà inizio in Salone Estense alle 8.45 di giovedì 11 maggio, anche da remoto tramite il seguente link: https://tinyurl.com/m3ybm5b3