Un maxi schermo a Varese alla festa del rugby per la finale della Champions League

Doppio evento tra un mese per Varese: festa del rugby e finale della Champion League da seguire in diretta con un maxi schermo sul palco di Giubiano. Sabato 10 giugno allo Stadio olimpico Atartuk di Istanbul si disputerà la partita dell’anno per il calcio mondiale.

“Siamo contenti di riuscire a soddisfare le richieste dell’assessore allo sport Stefano Malerba e di poter posizionare un grande schermo 5×3 ad alta definizione per vedere insieme la finale”. Maurizio Gandini con la sua Activ group torna così a Varese e lo fa per una occasione importante all’interno di una kermesse di valore come Festa rugby Varese che si svolgerà dall’8 al 10 giugno.

Quanto alla dimensione sportiva, tra una settimana sapremo chi scenderà in campo tra Inter, Milan, Real Madrid e Manchester City. Una squadra italiana sarà in finale dopo 6 anni dall’ultima volta (la Juventus nel 2017) e 13 anni dall’ultima vittoria (l’Inter nel 2010).

La prima gara ha visto un pareggio per uno a uno tra Real Madrid e Manchester City, mentre l’Inter ha prevalso per due a zero sul Milan. Mercoledì prossimo le partite di ritorno.