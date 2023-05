Patto per aumentare le risorse per la sicurezza a Malpensa in vista dell’apertura del Terminal 2

(nella foto, il Prefetto Salvatore Pasquariello e l’assessore regionale alla Sicurezza Romano Larussa durante la firma dell’accordo)



In vista della riapertura del terminal 2 è stato allargato anche al comune di Somma Lombardo l’accordo intercomunale per la sicurezza intorno all’aeroporto di Malpensa, siglato dai comuni appartenenti all’area dell’aeroporto internazionale e dai principali comuni della provincia (Varese, Busto Arsizio e Gallarate) per tenere sotto controllo la sicurezza della zona, partendo dai due principali problemi sulle strade dei dintorni: i parcheggi selvaggi nella 336 in attesa degli arrivi e l’attività di taxi abusiva.

Salgono quindi a sei (Ferno, Varese, BustoArsizio, Gallarate, Vizzola Ticino e ora Somma Lombardo) i comuni aderenti, che coprono ormai totalmente l’area geografica interessata.

Alla firma dell’accordo in prefettura oltre a sindaci e rappresentanti dei comuni, autorità di pubblica sicurezza – dal questore Michele Morelli al comandante dei carabinieri di Varese Gianluca Piasentin, al comandante della Guardia di Finanza Crescenzo Sciaraffa – e naturalmente il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, ha assistito anche l’assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa, che si è complimentato per i risultati già raggiunti dal tavolo, grazie alla collaborazione che vede collaborare non solo le istituzioni comunali ma anche la società degli aeroporti Sea.

L’accordo è stato siglato per la prima volta nel 2022 e rinnovato di sei mesi in sei mesi: questa è la terza firma apposta dalle istituzioni interessate, con una partecipazione sempre in crescita.

NUOVE FORZE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA

Durante la firma dell’accordo importanti sono state anche le dichiarazioni del comandante della Guardia di Finanza e della Polizia di Frontiera, che hanno annunciato entrambi un aumento delle forze in campo per la riapertura dell’importante hub. Nel primo caso si tratta di una ventina di nuovi finanzieri: «Una giornata storica, da segnarsi sul diario» ha sottolineato il comandante Sciaraffa, anche perchè le nuove forze resteranno stanziali all’aeroporto. Per la polizia di Frontiera si tratta invece di 8 militari in più che verranno assegnati in pianta stabile al Terminal 2.

SEA: “EVIDENTI I BENEFICI DELL’ACCORDO”

La terza firma dell’accordo intercomunale è stata salutata con favore anche dalla società di trasporti SEA, che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa ed è cofirmataria: «Ci rendiamo conto giornalmente dei benefici procurati da questo accordo – ha dichiarato Alessandro Fidato, COO di Sea – Il terminal 2 riapre mercoledì dopo tre anni dalla pandemia, noi ne siamo molto contenti, anche di questa attenzione da parte delle istituzioni: ringrazio, tra tutti, la polizia locale di Ferno che si occupa del coordinamento delle realtà che firmano il protocollo. Un impegno importante anche in vista dei lavori per la tratta ferroviaria Malpensa – Gallarate, che necessitano di ulteriore supporto».