Un pomeriggio a Villa Inzoli all\'insegna del Baseball con gli HORNETS di Tradate

Domenica 14 maggio lo sport è stato protagonista nell’affascinante contesto di Villa Inzoli. Si è svolta infatti la prima edizione di “GIORNATE AL SOLE IN VILLA INZOLI” evento sportivo e sociale organizzato da un gruppo di giovani in collaborazione con il comune di Tradate.

E’ stata una bellissima occasione per passare un pomeriggio all’aria aperta, nel verde del bellissimo parco. Durante la manifestazione diverse società cittadine hanno presentato, in piccoli stand espositivi, le loro attività sportive. Particolare successo ha riscosso l’attività presentata dagli HORNETS; la vivace società tradatese ha avuto modo di illustrare, ai neofiti che hanno voluto cimentarsi, la propria disciplina sportiva: il Baseball Guantoni, mazze e palline per tutti dunque, supportati dal meteo che, fortunatamente, è stato clemente e ha regalato un clima davvero piacevole.

Soprattutto i più piccoli hanno scoperto e apprezzato le peculiarità di questo sport, che vive l’apice della sua stagione agonistica proprio durante la stagione primaverile ed estiva. Gli Hornets infatti stanno attualmente militando in due categorie con squadre ufficiali che portano i colori gialloneri della società sui diamanti lombardi, ma soprattutto su quello di casa, l”HORNETS field, che si trova proprio a Tradate presso il Centro sportivo Uslenghi in via F. Amato. Numerosi altri tesserati invece militano in prestito in altre società lombarde.

Gli HORNETS effettuano costantemente una attività promozionale e per questo vi aspettano ogni lunedi’ , mercoledì e venerdì dalle 18 in concomitanza degli allenamenti. Per info asdvaresehornets2018@gmail.com