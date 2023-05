Un progetto di comunicazione efficace per i volontari: l’ultima iniziativa di SOS Malnate

SOS Malnate ha avviato un percorso formativo legato al mondo della comunicazione: questo innovativo progetto, fortemente voluto dal Presidente Massimo Desiante, è partito mercoledì 26 aprile e proseguirà a maggio con altri tre appuntamenti presso la sede SOS di Malnate.

«Con la pandemia abbiamo registrato un sensibile aumento dei problemi psicologici e sociali – spiegano dall’associazione – Si fa sempre più fatica a relazionarsi con l’altro e a trovare il proprio equilibrio interiore. Purtroppo la nostra società si concentra ancora troppo spesso solo sulle malattie fisiche, dando meno rilevanza ai disagi psicologici. Saper comunicare con l’ambiente che ci circonda ci permette di vivere una vita in armonia e di poter essere al servizio dell’altro, con amore e dedizione per la propria comunità».

A condurre i corsi è stato scelto il formatore Thomas Incontri, docente di comunicazione efficace e public speaking tra i pochi riconosciuti dalla Comunità Europea. «Sono entusiasta di questo progetto – afferma il malnatese Incontri – credo che oggi più che mai sia fondamentale portare maggiore consapevolezza su come relazionarci con l’altro e approfondire la conoscenza di se stessi per un maggiore benessere interiore. I volontari svolgono quotidianamente un’attività di soccorso lodevole e mi rendo conto che non sempre trovano situazioni favorevoli. Saper gestire anche la parte psicologica dei pazienti e dei familiari nelle situazioni critiche può essergli di grande supporto nella gestione del soccorso».

I primi volontari a prendere parte al progetto sono stati Giacomo Bianchi, Robert Marenghi, Alba Croci, Asya Risoli, Davide Rezzonico, Alessandro Balconi e Paolo Malinverno, i quali si sono dimostrati tutti molto soddisfatti di questo nuovo ed innovativo percorso.