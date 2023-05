Un successo il convegno a Varese per promuovere “l’educazione tra pari”

Si è svolto nell’intera giornata del 30 maggio, con grande successo di presenze, “Peer educator: i protagonisti della promozione della salute” al Salone Estense di Varese per condividere nuove modalità di promuovere salute e benessere

Il convegno, promosso da ATS Insubria in collaborazione con il Comune di Varese, era rivolto a cittadini, associazioni e realtà che volevano approfondire le tematiche della promozione della salute e del benessere, e ha coinvolto in qualità di relatori Elena Marta, professoressa Ordinaria di Psicologia Sociale e di Psicologia di Comunità dell’Università Cattolica di Milano, Mauro Croce, Psicoterapeuta, docente a contratto dell’Università SUPSI di Lugano e Università della Valle d’Aosta, Dolores Rizzi e Saveria Fontana, Educatrici ATS Brianza e Ennio Ripamonti, Psico-sociologo, docente a contratto dell’Università Cattolica di Milano e Università SUPSI di Lugano.

«La metodologia peer to peer, di comprovata efficacia per promuovere la salute e prevenire i comportamenti a rischio, consente anche di formare i cosiddetti “moltiplicatori di salute” – ha spiegato Ettore Presutto Direttore Sociosanitario di ATS Insubria – Con un approccio motivazionale che coinvolge direttamente il soggetto interessato e gli consente di sviluppare competenze per stimolare propensione al benessere nel gruppo di appartenenza e quindi nell’intera comunità. Dove i progetti peer sono attivi è già possibile cogliere i benefici della condivisione di buone pratiche salutari».

«In questi ultimi anni – ha aggiunto Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese – l’Ambito del Piano di zona di Varese ha condotto progetti di contrasto al gioco d’azzardo patologico, approcciato nella prospettiva della prevenzione per la Salute. Il nuovo sguardo che ha caratterizzato i progetti dell’ente locale è stato aperto ai partecipanti attraverso la metodologia peer to peer. Formazione e laboratori peer to peer sono stati attuati in due scuole superiori della città ma si è lavorato con questa modalità anche con gli anziani. La realizzazione poi di attività che hanno coinvolto le diverse generazioni è stato un vero ponte di connessione. Dal dialogo e confronto tra gruppi di peer delle diverse età è scaturita l’originalità del progetto, con maggiore sensibilizzazione generale sul tema della salute, che è alla base di tutta la progettualità indetta da ATS Insubria. Per questi motivi, l’obiettivo è quello di continuare e sviluppare, come Ambito di Varese, in rete con le scuole e altri partner, la terza annualità per il nostro Ente».

«La peer education nasce dalla convinzione che le persone siano in grado, se messe nelle condizioni ideali, di diventare non solo attive e protagoniste del loro cambiamento ma anche di aiutare e coinvolgere gli altri in questo processo – Ha commentato afferma Mauro Croce, Psicoterapeuta, docente a contratto Università SUPSI di Lugano e Università della Valle d’Aosta – Alla luce della mia lunga esperienza teorica e pratica nel campo della “peer”, non posso che confermare che riattivare il processo naturale del passaggio di conoscenze ed esperienze tra pari sia la chiave per rendere la comunità più forte e consapevole»

Davvero numerosi sono stati i partecipanti al convegno della mattina: la giornata però è proseguita anche nel pomeriggio con quattro laboratori rivolti ai diversi target.