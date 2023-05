Un summit mondiale TED sul clima: una delle 12 città coinvolte è Varese

(Foto Markus Spiske)

Le importanti novità della conferenza internazionale TEDxVarese sono state annunciate alla fine dell’evento TEDxVareseLive al cinema MIV, che si è svolto venerdì 5 maggio scorso con un tutto esaurito di pubblico, organizzato per portare in città una selezione in anteprima di talk della conferenza ufficiale TED di Vancouver.

UN SUMMIT SUL CLIMA A VARESE E ALTRE 11 CITTÀ DEL MONDO

Nel corso di quest’anno, TEDxVarese darà vita a una serie di iniziative di rilevanza globale dedicate al tema del cambiamento climatico e della sostenibilità. L’organizzazione no profit TED, infatti, ha scelto la città di Varese come una delle 11 al mondo nelle quali dare vita ai Summit sul clima, eventi speciali che si focalizzano sul racconto e approfondimento di idee innovative e soluzioni promettenti sul climate change e la sostenibilità.

Varese entrerà quindi in una rete globale di eventi di grande rilevanza che vengono organizzati per innalzare la conversazione globale sul clima, accelerare le azioni e gli impegni sulla sostenibilità e rafforzare la collaborazione tra le comunità impegnate a trovare soluzioni al climate change. In Europa, le città che daranno vita a questi eventi speciali di TED sono, oltre a Varese, Bruxelles e Londra.

TEDxVarese Countdown è il nome ufficiale dell’evento e si svolgerà in autunno. Presto il team organizzatore dell’iniziativa comunicherà ulteriori dettagli. Già note le principali iniziative previste: la conferenza con una selezione di menti brillanti da tutto il mondo che ispireranno dal vivo con grandi idee il pubblico dell’evento; nella stessa giornata, una decina di laboratori di co-creazione e attivazione per passare da idee promettenti a soluzioni concrete ed efficaci per l’ambiente e per la società.

UN PODCAST PER RACCONTARE LE SOLUZIONI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Inoltre, in avvicinamento al Summit, nei mesi precedenti all’avvio dell’autunno, TEDxVarese darà vita a un podcast esperienziale per raccontare storie di soluzioni positive al climate change da tutta Europa, co-prodotto con partner locali e nazionali di rilievo. Infine, verrà lanciata una call for creators europea rivolta a content creators per dare vita a una collezione per il clima in grado di rafforzare una narrativa di azione concreta sul climate change. Nelle prossime settimane verranno comunicate le modalità di partecipazione.

«Siamo estremamente orgogliosi di questa selezione da parte di TED e siamo già al lavoro per l’organizzazione di questo importante appuntamento – commenta David Mammano, licensee e presidente di TEDxVarese – in questa fase ci rivolgiamo anche a tutte le aziende e organizzazioni che hanno a cuore i temi del climate change e della sostenibilità per darci una mano nella costruzione del progetto. Presto inizieremo a interagire anche con la community del nostro pubblico per coinvolgerla in modo nuovo e significativo su uno dei temi più importanti del nostro tempo».

Per conoscere le prime informazioni e le modalità per contribuire alla realizzazione dell’evento, è possibile visitare il sito di TedX Varese